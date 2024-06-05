日本旅美球星大谷翔平的前翻譯水原一平於5日在加州聯邦法院當庭認罪，承認了從大谷銀行賬戶竊取資金、違法匯款等銀行詐騙罪名。法院將在10月26日作出最後量刑判決，水原一平將面臨最高33年的徒刑。

水原一平在法庭上表示：「我為受害者A（大谷翔平）工作，並有權使用他的銀行帳號，我在陷入大量簽賭債務情況下，唯一的方法就是透過A的銀行帳戶轉帳支付我的簽賭債務。」水源一平共從大谷的賬戶共竊取約1659萬美元。

共同社報導，加州聯邦地方檢察院透露，若水原被判監禁，刑期結束後可能會被強制遣返回日本。

大谷翔平隨後發表聲明表示：「現在調查已經完成，水原一平的完全認罪對我與家人來說是個重要的解脫，我很感謝有關當局如此迅速且有效率的完成調查並將證據公諸於世。這段期間對我來說很是辛苦，所以我也要特別感謝我的團隊，也就是我的家人、經紀人、律師、顧問們以及整個道奇球團，他們在這過程給予無盡的支持。現在是結束這篇章、往前邁進並專注在打球與贏得比賽的時候。」

大聯盟官方也發表聲明稱：「基於公開的聯邦調查過程，及大聯盟蒐集到的資訊，還有犯罪過程在沒有爭議情況下解決，大谷翔平是這起銀行詐欺案的受害者，這起案件至此結案。」