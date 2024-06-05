桃園龍舟賽估萬人到場，警交通管制消防救災演練。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

2024龍潭歸鄉文化節系列活動將於端午節3天連假登場，重頭戲市長盃龍舟賽及煙火晚會，警方估計將吸引破萬人到場，也規劃龍潭大池周邊交通管制及疏導，確保活動能順利進行。消防局則整合單位救援能量，今天也辦理組合救災及水域搶救演練，除了預防災害發生，更要提升消防員的救災靈敏度。

龍潭警分局針對龍潭大池活動會場周邊管制如下：

1.行人徒步區：管制時間自6月7日晚上8點至10日深夜12點，管制路段分別為龍潭區神龍路（自龍元路至南龍路口）、龍元路（自神龍路至中豐路口）禁止車輛通行。

2.交通管制：中豐路沿線，自大五岔路口來往凌雲國中前，均為警方重點管制路段，包含禁止迴轉、改道及號誌時向調整，請用路人特別注意。

3.停車建議：除龍潭區新龍路、中豐路等路邊停車格，以及龍華路、公園路收費停車場外，另在龍潭高中、凌雲國中及中豐路231巷內規劃有免費停車場提供遊客使用。

龍潭警分局長張鶴瓊呼籲，請用路人確實遵守各路口員警及協勤民力指揮疏導，並請多利用規劃行駛替代道路等，以免車流延滯及耽誤行車時間，另請民眾注意財務的保管，貴重物品不要遺留在車內，共同維護假期交通順暢與安全。

龍潭消防分隊則在龍潭大池演練，假定「因人潮擁擠導致有民眾落水的水域救援任務」，以及「因煙火施放不慎，飛火致攤位帳棚起火的火災搶救任務」。

龍潭消防分隊長莊易濃表示，為了端午節活動特別進行兵棋推演暨組合救災演練，期盼消防同仁能有效執行災害搶救及緊急措施，並同時整合單位人力、裝備、器材，力求完整發揮整體性救災功能，進而達成減少民眾生命財產損失之目的。