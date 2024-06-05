鳳小岳去年發行個人首張創作專輯《柒》，獲得第35屆金曲獎最佳新人獎、最佳專輯製作人獎和最佳作詞人（李格弟／〈帽子裡的惡魔〉）3項入圍肯定。他出道多年首度敲金、又是這屆新人獎中年紀最大的入圍者，他幽默說：「很開心，平常心，『新人』都是10幾、20歲才更值得擁有的一個獎項，30歲中後還能入圍很勵志。」

他將與鄭平、鄒序、王ADEN、徐暐翔、Makav 真愛、Jocelyn 9.4.0角逐本屆新人獎，7搶一，競爭激烈。而好人緣的鳳小岳日前一得知入圍金曲獎好消息，收到大批親朋好友的祝福，包括電影《九降風》團隊、《艋舺》好兄弟等。談到金曲獎入圍公布記者會時，他正在家中院子為當天工作做發聲練習，雖聽到老婆歡呼報喜入圍，他仍是淡定繼續做完發聲操。問到老婆反應，他說：「她非常開心，覺得運氣怎麼這麼好。」連向來佛系的媽媽也難得驕傲表示「不愧是我兒子」。

鳳小岳以專輯《柒》入圍金曲3項大獎。（環球音樂提供）

他當天則是心情非常開心卻又淡定，笑說想起好友柯佳嬿第一次獲得金鐘獎最佳女主角時，隔天社群的發文是清理家裡的貓砂，「即便得獎貓屎還是要清，我滿尊敬她這樣的心態，我應該也是一樣，只是我家沒有貓。」

至於最想得哪個獎，鳳小岳說希望專輯製作人韓立康與〈帽子裡的惡魔〉作詞人李格弟可以獲獎。是否會想一舉奪下金曲新人，他謙虛說，平常心看待，加上屬龍的他今年恰是本命年，也感覺到好運正在發生，「很慶幸可以參與 這很公正的獎項，做音樂是沒有要比賽，若是有得獎，會讓我更加鼓勵去做好音樂。」

屆時他將出席頒獎典禮，是否會帶著家人走紅毯，他表示：「不知道，都還在討論。」金曲戰袍也還在討論中，但也打趣自己從沒得過紅毯第一帥，讓媒體幫他集氣，至於會帶什麼幸運物，他幽默表示：「帶著一個好心情吧。」