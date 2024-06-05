教育部長鄭英耀（左）說明未來教育政策的規畫。（林志成攝）

教育部推動高中職免試入學，但卻要看國中會考成績，被批評為「假免試」。教育部今表示，將擴大完全免試及優先免試入學，讓更多學生可以不用會考成績就升學。至於雙語教學，教育部長鄭英耀表示，現在一定要做，以讓語言學習成為新世代人才的基本能力。

教育部長鄭英耀今天率領他的團隊召開記者會說明未來教育規畫，對於國教發展，提出讓更多學生可以真正免試入學、雙語教學繼續做及中小學教師甄選不會由中央統一辦理等方向。

今年國中會考成績將公布，許多考生抱怨，只要差一題，成績就可能從A變為B，在選擇學校時可能掉了5、6個志願，他們認為這樣的升學制度不好，希望教育部能有所調整。

鄭英耀表示，1990年以來的教改，希望不要讓孩子每天都只活在考試中、也不要一試定終身，而是有更多時間從事休閒生活或和同儕一起遊戲。教育部規畫，未來高中職學生的學習不會只是由單一學校提供資源，而是和社區結合，以進行更多元的學習。

教育部次長林騰蛟表示，現在高中職招生，絕大多數要看國中會考成績，不過一些招生區或縣市可依當地狀況進行不看會考成績的「完全免試入學」，現在花東及基隆地區就已這樣做。此外，一些技職學校也實施「優先免試入學」，不看會考成績就錄取學生。教育部未來將擴大這兩個管道，讓更多學生真正免試入學。

民進黨政府推動的「雙語教學」引起中小學老師及學生非常大的抱怨，但鄭英耀說，語言學習不是一朝一夕可以完成，10年不夠，而是需要2、30年。教育部希望語言學習成為新世代人才的基本能力，但這要花很長時間，若現在不做、10年後才做，那還是要花2、30年時間，因此現在一定要做。

此外，現在許多年輕人為取得教職，拉著行李箱在全國各縣市參加教甄，非常辛苦，因此有人建議由教育部統一辦理中小學教師甄選，以減少參加教甄者四處奔波。

不過鄭英耀表示，甄選老師是學校權責，但即使甲、乙兩校都要甄選國文老師，他們的要求也有所不同。現在有些學校比較小，就會委由各縣市教育局處統一辦理教師甄選，但若要改由中央來統一分發，這不是他樂意看見的。

教育部表示，將在兩周內找各縣市教育局處開會，看要用什麼方式減少參加教甄老師的周車勞頓，目前初步想法是分區辦理，讓他們不用全國22個縣市跑透透。