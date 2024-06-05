愛情的路上，在對的時間遇到對的人，是一種幸福，但在對的時間遇上錯誤的人，就只有注定心傷了，《搜狐網》分享3星座配對情深緣淺，雖然一開始相互吸引，但是時間是最好試煉，慢慢的就會發現彼此的不合適，最後因為了解而分開。

▌獅子座VS.巨蟹座

獅子脾氣火爆，巨蟹性格溫和，看起來本該相處十分融洽，偏偏他們水火不容，大多有緣無分，即使相互吸引，也難逃分手的宿命，獅子不想把自己放到平庸的生活環境中，他們喜歡追逐權力、金錢或聲譽，只要能滿足驕傲的虛榮心，獅子都會樂此不疲，而巨蟹本身很實在，雖然感情至上，但是面對獅子的虛榮總喜歡置之不理，甚至報以不屑的態度，這讓巨蟹難以忍受。

▌雙子座VS.天蠍座

雙子不羈又神經，天蠍高傲且冷漠，兩人在一起就是不溫不暖，沒辦法打成一片，彼此都不願意和對方多溝通，最終落得距離越來越遠，分道揚鑣的結果，真是有緣無份的一對。

天蠍對待感情專一而忠誠，不管遭遇多大的風浪，他們相信依靠兩人的努力，總會雨過天晴，總之不到迫不得已的時候，不會輕易說分手，但雙子不同，他們的善變速度超乎想像，要全心全意為愛付出，還真不是雙子的性格，這兩人搭在一起，可能永遠都不在一條水平線上。

▌雙魚座VS.處女座

雙魚浪漫天真，處女謹慎沉穩，雖然看對眼而心生好感，但礙於兩人都不會主動打破從朋友到戀人的僵局，注定是友情之上、戀人未滿的狀態居多，只能說都是害羞又害怕失去對方的人，大多以情深緣淺收場。

處女性格嚴謹，雙魚則相對隨性，兩人性格大不相同，能夠互相愛慕已屬不易，想要維持這段感情根本不可能，除非彼此願意為了對方改變自己，但是俗話說「江山易改，本性難移」，即使勉強在一起，也無法過上穩定的生活。

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