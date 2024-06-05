創作無數華語金曲的TANK（呂建忠），暌違近5年返台開唱，本周六（8日）將在台北國際會中心舉辦「關於愛和勇氣，再出發」演唱會。他今出席記者會，聊到相隔這麼多年辦個唱的心情，他說：「之前就有唱過所以沒這麼緊張了，這次台北，之前在大馬、高雄唱，所以應該還能承受壓力。」12歲女兒會不會到場支持，他笑回：「女兒看過很多次了，她會覺得很無聊，所以應該不會來看。」透露女兒現階段比較喜歡日本明星。

TANK當年以〈專屬天使〉、〈給我你的愛〉等歌爆紅，因心臟問題消失歌壇近10年的他，日前宣布復出舉辦演唱會，今受訪問起病情，他表示現在狀況OK，只是比較容易感到累，每天工作5小時左右已是上限，但目前只能用藥物控制，暫時不會有生命危險。

TANK當年出道，以〈專屬天使〉、〈給我你的愛〉等歌爆紅。（圖／中時資料照）

TANK曾透露，有家族遺傳性的心律不整跟心肌肥大，這10年身體不是很好，這次再回歸歌壇，身形略顯消瘦的他，透露因為心臟關係，必須吃利尿劑，169公分的他，現在體重僅有57公斤。睽違多年再站上舞台，TANK直說本來很緊張，因為很久沒站在舞台上，但應該還可以承受這樣子的壓力範圍。提及病況，TANK說：「心臟沒辦法逆轉，只能用藥物控制。」現在都要定期回診追蹤，演出前按時吃藥就沒問題。

TANK表示演唱會結束後將休息一陣子，鬆口今年會發行新專輯，時間點預計是7月，目前製作期已進入尾聲，希望再次給大家聽到新的作品。提到他高雄、台北演唱會日前都巧撞張學友的小巨蛋演唱會，但仍賣光一票難求，TANK感謝說：「賣完真的很幸運，很怕大家都跑去看學友哥，只有我一個人在台上唱。」