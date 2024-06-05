面對AI時代來臨，施振榮特別提出呼籲，為加速推動個人及產業導入AI的相關應用，針對個人方面，政府應該啟動發放「全民AI學習券」以消除AI落差。

施振榮表示，針對年滿18歲者發放定額的AI學習券，一生一次，可用於消費AI課程，並由大專院校、社團法人及財團法人擔任課程訓練單位，為各年紀、各行各業提供各種AI課程，以加速推動AI知識及應用的普及化。

施振榮說，現在正是台灣發展AI的關鍵時刻，全民也都認同，因此行政部門與立法部門應儘快形成共識成為優先法案，推動發展AI的具體執行計畫，投入預算，讓台灣加速發展成為「AI之島」，這屬於國家重要的無形軟體建設，比硬體建設的影響更為長遠。如果針對18歲以上者發放1,000元額度的AI學習券為例，再加上自付額加碼，未來幾年將形成好幾百億元的AI社會教育巿場規模，各行各業與各年齡層的人都可投入AI學習，也可讓台灣成為AI應用大國。

施振榮指出，台灣應該在現有的基礎上，由巿場需求來帶動軟體研發，包括AI學習券的平台、教師手冊與AI教材、網路教學等等，都需要進一步開發，同時還可借重各地大專院校的師資投入。

施振榮表示，80年代資策會藉由舉辦「資訊週」到後來的「資訊月」展覽，成功帶動了台灣IT的應用與產業發展。而大陸在網際網路的趨勢下，由於人口多，電子支付及許多應用方案也全球領先。台灣未來如何借重民主自由與教育普及的基礎條件，做為台灣發展AI的策略十分重要。依據媒體報導，國際數據公司「IDC」在今年5月9日發布的「2024亞太區人工智慧(AI)成熟度報告」指出，新加坡人工智慧發展成熟度超越日本、澳洲、韓國、印度、台灣、馬來西亞及印尼等經濟體。因此，未來在各個領域發展AI應用，不僅提升工作效率與生活品質，還可提升產業競爭力，讓台灣成為東方矽文明的全球典範。