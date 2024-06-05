晴空匯社區管委會主委簡隆至表示，今天和管委會的其他委員還有許多住戶，都一起來參加2位英勇消防員的公祭，希望藉由這個機會致上最深沉的感謝。（王惠慧攝）

新竹市晴空匯大樓5月26日深夜火警，消防局金山分隊2名消防隊員李詠真、周立鑫為搶救受困民眾，在搜索過程中氣瓶用盡而不幸殉職，5日上午舉辦聯合公祭。晴空匯社區管委會主委簡隆至也與住戶們一同前來致意，他也說，若沒有消防員的協助，「我們現在沒有辦法站在這裡」。

簡隆至表示，今天和管委會的其他委員還有許多住戶，都一起來參加2位英勇消防員的公祭，希望藉由這個機會致上最深沉的感謝，「因為真的沒有這2位英勇的消防兄弟，沒有消防隊員、消防局的協助，我們現在沒有辦法站在這裡，我們搞不好都還困在火場」。

簡隆至也說，他自己本身也是受災戶，也是D棟的住戶，沒有他們的協助，住戶幾百個人的生命財產安全，真的都不知道會是怎麼樣的狀況，所以真的非常感謝他們，「謝謝他們，我們現在才有辦法站在這裡」。

新竹市政府昨上午會同專家赴晴空匯社區稽查，發現不只發生火警的D棟，就連其他棟樓，也發現電線過於密集，以及緊急排煙系統故障、常閉式防火門未確實關閉等缺失，將依法開罰管委會12萬元，並限期改善。

簡隆至也表示，有關市府目前有任何調查，社區管委會一定會盡全力配合市府釐清、改善，而有任何缺失的部分，也會盡全力改善，畢竟住戶安全還有整體消防安全，也是社區最重視的一塊。

至於目前災後的重建狀況，簡隆至說，事情還有很多，目前管委會有成立5個特別小組，劃分責任與溝通，首先是清潔的小組，因為現在災後有很多地方需要清潔，會負責災後清潔、汙水及廢棄物處理。

其次，則是機電和消防小組，包括配合政府調查，與建商、協同廠商溝通，之後如何恢復消防、電力設備等，都會改善甚至做得更好；第3則是保險和法律小組，發生這樣的事，住戶在保險和法律方面都有相當多的問題需要協助。

第4則是事務小組，協助統合住戶在各方面的需求，等於是後勤小組去支援其他組別，例如住戶上樓可能會需要水、手套和口罩等，都會分配資源並做好後勤管理；最後則是資訊小組，會負責對內和對外的資訊公布，尤其ABC棟都還有住戶住在裡面，若不了解可能會擔心緊張，所以會把社區復原狀況、進度，以及現在正在做什麼，都會分享資訊給內部住戶。