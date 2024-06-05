大陸央視新聞5日報導，大陸生態環境部在6月5日六五環境日國家主場活動式發布《2023中國生態環境狀況公報》，反映2023年大陸全國生態環境狀況及變化情況顯示，大陸環境空氣品質保持長期向好態勢、地表水環境品質持續向好、管轄海域海水水質總體穩中趨好；土壤環境風險得到基本管控，土壤汙染加重趨勢得到初步遏制；自然生態狀況總體穩定、城市聲環境（噪音）品質總體向好、核與輻射安全態勢總體平穩。

大陸全國環境空氣品質保持長期向好態勢。339個地級以上城市懸浮微粒物（PM2.5）平均濃度為30微克／立方米，好於年度目標近3微克／立方米，「十三五」以來累計下降28.6％。大陸全國優良天數比例為85.5％，扣除沙塵異常超標天後為86.8％，好於年度目標0.6個百分點。京津冀及周邊地區、汾渭平原等大氣汙染防治重點區域PM2.5平均濃度同比分別下降2.3％、下降6.5％。

大陸全國地表水環境品質持續向好。優良（Ⅰ～Ⅲ類）水質斷面比例為89.4％，同比上升1.5個百分點，「十三五」以來實現「八連升」，累計上升21.6個百分點；劣Ⅴ類水質斷面比例為0.7％，同比持平，「十三五」以來累計下降7.9個百分點。重點流域水質改善明顯，長江、黃河幹流全線水質穩定保持Ⅱ類，海河流域水質由輕度汙染改善為良好。重點湖庫和飲用水水源水質保持改善態勢，大陸全國地下水水質總體保持穩定。

大陸全國管轄海域海水水質總體穩中趨好。一類水質海域面積占管轄海域面積的97.9％，同比上升0.5個百分點。近岸海域水質持續改善，優良（一、二類）水質面積比例為85.0％，同比上升3.1個百分點，「十三五」以來累計上升12.1個百分點；劣四類水質面積比例為7.9％，同比下降1.0個百分點，「十三五」以來累計下降3.4個百分點。

大陸全國土壤環境風險得到基本管控，土壤汙染加重趨勢得到初步遏制。農用地土壤環境狀況總體穩定，受汙染耕地安全利用率達到91％以上。重點建設用地安全利用得到有效保障。

大陸全國自然生態狀況總體穩定。生態品質指數（EQI）值為59.6，生態品質綜合評價為「二類」，與2022年相比無明顯變化。生物多樣性較豐富、自然生態系統覆蓋比例較高、生態結構較完整、功能較完善。大陸全國陸域生態保護紅線面積約占陸地國土面積30％以上。

大陸全國城市聲環境品質總體向好。功能區聲環境晝間、夜間達成率分別為96.1％、87.0％，同比分別上升0.1個百分點、0.4個百分點，「十三五」以來分別上升3.9個百分點、13.0個百分點。

大陸全國核與輻射安全態勢總體平穩。輻射環境品質和重點核設施周圍輻射環境狀況總體良好。