海保署與海生館歡迎民眾前來歡送海龜回歸大海，但請注意勿驚擾到海龜。圖為以往在後壁湖野放海龜的情況。（屏東縣政府提供／羅琦文屏東傳真）

6月8日是世界海洋日，6月16日則是世界海龜日，海洋保育署及屏東海生館將在7日野放一隻去年底被拖網漁船捕獲的欖蠵龜。海保署提醒大家，若發現擱淺或受傷鯨豚與海龜，勿擅自觸碰移動，立即通報118，讓專業團隊能夠即時救援，提高動物返回大海的機會。

海保署表示，這隻欖蠵龜體長56公分、寬59公分、重21.8公斤，是去年12月30日，在高雄外海遭拖網漁船作業時，隨著漁獲一起被捕捉，經高雄蚵子寮安檢所通報，送至屏東海生館，經過160天悉心治療，目前身體已康復，並且達到野放標準。

野放欖蠵龜活動7日中午11時30分將在墾丁後壁湖保育沙灘進行，先由海生館解說海龜的背景故事，讓民眾瞭解海龜擱淺救援在海洋保育工作上的價值及意義，同時宣導友善海龜及海洋環境的觀念。

海保署與海生館歡迎民眾一起來歡送這隻欖蠵龜回歸大海，同時也提醒，聽從工作人員指示，不超越管制線，與海龜保持3公尺以上距離，不觸摸、不騷擾海龜，也不要攜帶犬貓等寵物，避免可能攻擊或驚嚇到海龜，可以拍照攝影，但不要使用閃光燈，最後在野放時，平靜目送，不喧嘩吵鬧，讓海龜平安返回大海。

海保署表示，若發現擱淺或受傷海龜，為確保自身與動物的安全，勿擅自觸碰移動，並儘快撥打海巡「118」專線，或通報所在縣市海洋保育主管單位，盡可能提供詳細地點、時間並描述海龜狀況，才能讓海保救援網（MARN）專業團隊在最短時間內抵達，以有效提高傷病海龜的存活率，幫助牠們安全重返大海。