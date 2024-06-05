詐騙集團猖獗，新北市刑大日前破獲以27歲賴姓男子為首的詐團，逮捕7名成員，查扣贓款4百多萬元；而海山警分局則逮捕2名車手，警詢後依詐欺、洗錢等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北刑大指出，年逾7旬的曾姓老翁已退休，靠退休金、保險及年金維生，他於社群平台發現標榜低投資、零風險、高獲利股票的廣告作為誘餌，加入該詐團創設的LINE 群組，後由「客服人員」教導在假投資網站平台註冊，並將存款領出投資。

詐團為博取被害人信任，會派出「專員（車手）」攜帶印有假名的工作證，親自向被害人面交取得遭詐款項，曾姓被害人在警方攔阻459餘萬元時，警方以電話聯繫，反遭懷疑是否為詐騙電話。

警方日前循線逮捕以賴男為首等7名嫌犯及工作機等犯罪工具，查扣贓款459餘萬元。警方擴大清查、統計本案計有19名被害人遭詐騙詐金額逾3198萬元。

海山警分局表示，呂姓女子報案稱於4月份在通訊軟體上看到投資股市消息，經介紹加入投資群組，2個月內陸續面交7次現金給假冒理財專員的車手，損失455萬元，後續欲領回時，卻無法出金。

警方指導呂女持續與詐騙集團周旋，假意與理財專員約定於6月4日上午10時至住處面交，警員則埋伏在旁，待取款的周男出現欲清點現款時，立即依現行犯逮捕，另在一旁的超商查獲監控手胡男。

全案查扣現金7000元、假鈔1疊、手機2支、識別證及收據等證物，警詢後依洗錢及詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市警察局詐欺防制辦公室統計，2024年迄今已查獲假投資詐騙集團73件674人，查緝全般詐欺車手484人，瓦解機（水）房12處，並查扣不法所得超過6億元、攔阻金額破3億元，查扣車輛10部、房屋土地共26處。將持續透過全方位打詐策略，查緝詐欺機房，溯源偵辦幕後集團、出資者與系統商等共犯結構。