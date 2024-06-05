近期各地醫院掀起「關床潮」，引發各界關注。中廣前董事長趙少康則提及自己參加總統大選時拋出的政見，呼籲新政府不要再喊沒有預算，應好好盤點才能扭轉目前的困境。

趙少康今（5）日發文提到，台灣護理人力不足是長久累積的問題，各醫院雖然一直投資更好的設備，增加更多的病床，但因護理人員不夠，只能把病床關了，反而是種醫療資源的浪費。

針對上述問題，趙少康提及他在去年參加總統大選時提出的政見，包括對於護理師每月直接補助1萬元薪資、三班護病入法，改善血汗工作環境、加強住院整合照顧計畫、擴大智慧護理、健保浮動點值不打折，以1點1元為目標等，都能改善整體護理人員的薪資與就業環境。

趙少康強調，要讓更多新血加入、留住舊有的人才，才能讓病患受到更好的照顧、讓整體醫療品質提升。趙少康呼籲新政府不要再喊沒有預算，並諷刺前瞻預算一編就8800億，應好好盤點，補足醫護人員資源、改善就業環境、解決護理荒的問題，才能扭轉目前的困境。