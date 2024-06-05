迎接端午連假，超商看好連假出遊商機推多重優惠，包括結帳滿額享好禮3選1、飲料、冰品等也有半價好康，還有氣泡咖啡買1送1等，讓民眾享受今年最後一個連續假期時能更盡興。

全家5日至10日於店舖使用指定支付方式單筆消費滿500現折50元，使用全盈＋PAY加碼再折20元；指定商品單筆消費滿1000元則贈送商品兌換券乙張，可享整串衛生紙、洗衣精等好禮五選一；實體店舖超過百項飲料、零食、冰品夯品，同品牌、同價位第二件5折優惠；線上消費推出會員APP隨買跨店取霜淇淋5支188元，7日起更有Let’s Café、私品茶指定系列6折起；喜歡宅在家的的會員們也有專屬優惠，25日前凡於全家購買點卡儲值商品單筆滿500元，有機會抽中ROG電競系列手機、筆電及Razer機械式鍵盤。

逾6950家7-11門市不僅推熱門商品折扣，更特別為OPENPOINT會員祭出雙優惠活動。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

7-11自6日至10日連續5天推出「Fun粽一夏端午節會員雙優惠活動」，OPENPOINT會員購買指定12大類別商品享滿額立折、加贈點，最高回饋價值120元；全店結帳金額滿999元再享好禮3選1，最受歡迎贈品五月花厚磅衛生紙（1串）回歸外，更首度新增消暑冰飲品Niseko牛奶巧酥雪糕盒冰1盒、AB優酪乳517ml（原味）2瓶。不僅如此，活動期間加碼推出CITY CAFE特大杯拿鐵咖啡2杯100元、CITY PRIMA中杯精品美式2杯100元、農心香辣海鮮烏龍麵（袋）買2送2、韓國熊津玉米鬚茶買2送2等多元豐富優惠組合。另外，6月5日世界環境日，全台門市也推出單日限定活動響應，使用自帶杯與租借OPEN iECO循環杯購買CITY全系列飲品，每杯可享有自帶杯優惠獎勵7元。

6月25日前至萊爾富購買指定軟歐麵包新品搭配中杯美式咖啡，享合購優惠價59元。（萊爾富提供／朱世凱台北傳真）

萊爾富則有冰品好康25日前打開 foodpanda app搜尋萊爾富，指定冰品75折起；另外Hi Café 特濃咖啡系列配方升級，特濃美式、特濃拿鐵鑑賞價單件49元。最後，25日前買指定軟歐麵包新品搭配中杯美式咖啡，享合購優惠價59元。

OKmart於即日起至7日，買OKCAFE聯名飲「OOHA水蜜桃烏龍氣泡咖啡」享買1送1。（OKmart提供／朱世凱台北傳真）

OKmart則在端午前夕先推好康預熱，即日起至7日，至全台850間門市購買OKCAFE聯名飲「OOHA水蜜桃烏龍氣泡咖啡」，享買1送1優惠。OKmart也鼓勵消費者環保愛地球，只要自備環保杯購買OKCAFE，即享OKCAFE全品項不分大杯、中杯通通都可享現金折抵5元。