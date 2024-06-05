伍佰自編自導自演的「成功之路：How to Be a Rock Star」搖滾歌劇，以7首伍佰經典作品，加上18首專為歌劇打造的全新歌曲，講述音樂人追求自我夢想的冒險之旅；去年2月首演後締造絕佳口碑，伍佰不禁感嘆「只演一輪太可惜，百老匯的劇都是一演再演」，決定將於9月重返台北流行音樂中心再加演6場。

伍佰重啟「成功之路」搖滾歌劇，還為此推掉「Rock Star」世界巡演其他場次的邀約，在5 月巡演落幕後，伍佰便投入搖滾歌劇的排練和籌備。他親筆寫下自己的創作理念：「我想用印象中布袋戲的人物刻畫方式跟視覺刺激，以及我作演唱會的經驗，去做出有別於過往我所看過的劇場演出，不管是舞台劇還是音樂劇。我要打造出另外一種新型態的演唱會式舞台劇，我叫它搖滾歌劇。關於這齣戲，我要講的事情很簡單，就是『相信自己，做就對了。』」

伍但大膽啟用25歲新人詹詠安飾演主角大A 。 （月光音樂提供）

為了讓劇中主角大A更貼近伍佰原始的25歲人物設定，加上去年的主角鳳小岳辭演，今年加場邀來獨立樂團「荷爾蒙少年」的主唱詹詠安出演。伍佰盛讚詹詠安從高中組樂團至今都維持獨立音樂人的身份，今年8月剛好滿25歲，恰與劇中主角大A的設定一樣。年紀輕輕已累積近10年的演出經驗，不僅吉他彈得好、更是青春無敵，私下也非常努力，每一次排戲不管歌詞或台詞都是丟本演出，全身、心、靈投入，讓劇組的每個演員和工作人員都大讚「挖到寶了！」

而另一個驚喜是伍佰宣布將於7／12推出去年現場錄音的雙CD原聲帶，收錄去年演出全劇共26首歌的錄音，主題曲〈樂芙〉6／7數位上架，選在9月加演前推出原聲帶，除了要讓歌迷練歌，也希望藉由搶先體悟每首歌的意涵，讓9月觀演時產生更多共鳴，伍佰也希望粉絲屆時和台上演出者有更多的互動。今年的六場將於9月27至29 日，10月4至6日於台北流行音樂中心舉辦，購票可洽拓元售票系統。