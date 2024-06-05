股王權王今天齊心合力拉抬，股王信驊為上櫃股，然由於中小型股今天稍事休息，改由權值股表現，櫃買指數今天小漲0.22％。
然集中市場今天有權王台積電及權后鴻海領頭漲，至近午盤時，加權指數大漲137點，台積電貢獻最大，股價最高攻上851元大漲12元，貢獻指數近百點，台股指數沿著月線強勢向上走。
台積電（2330）今（5）日先蹲後跳，從早盤最低835元拉升至近午盤的850元，共拉升15元，配合鴻海（2317）穩盤上揚，以及貨櫃三雄大漲，尤其萬海（2615）衝上漲停， 重要指標權值股喊衝，台股超展開，指數從21,264點強拉至21,494點急拉230點。
股王權王今天齊心合力拉抬，股王信驊為上櫃股，然由於中小型股今天稍事休息，改由權值股表現，櫃買指數今天小漲0.22％。
然集中市場今天有權王台積電及權后鴻海領頭漲，至近午盤時，加權指數大漲137點，台積電貢獻最大，股價最高攻上851元大漲12元，貢獻指數近百點，台股指數沿著月線強勢向上走。
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