洗腎、開刀手術必用的生理食鹽水，因為市佔七成的永豐公司停產，導致全國大缺貨，朝野立委都砲轟衛福部，已經一個多月了，還沒解決，健保署署長石崇良表示，為補上缺口，第一批先採專案進口，約400萬瓶，會多支出2.5億元外，本周五將加開臨時共擬會，協調國內5藥廠專案方式加開產能，專案約執行到10月，購買成本也約落在2億元。由於增產與進口支出，將比過去至少增加4.5億元，衛福部長邱泰源掛保證，不會讓短期專案變成常態化。

永豐化學工業股份有限公司供應全台7成輸液，因嚴重違反PIC／S GMP，加上許可證到期，獲展延之前不得製造，導致全台缺貨。

由於朝野立委均關心缺貨狀況，石崇良說，為不足缺口，將分進口和國產兩部分，進口部分，上周舉行「藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議」針對進口輸液與4家廠商開會擬定採購專案進口價格，因為貨櫃運輸成本高，最後食藥署核准可以專案進口的量，大約400萬瓶，將支出約2.5億元。

國產部分，本周五將再次舉行臨時共擬會議，擬定國內5家藥廠短期增產的輸液新藥價，由於每家藥廠產能產線不同，因此個別議價，成本也會較高，約增加2億多元支出，此新藥價自共擬會議後至10月為止。

國民黨立委洪孟楷表示，衛福部一開始說媒體是製造恐慌，後來又說要啟動專案進口，但永豐不是第一次出包了，到底缺貨情形會延續到何時？邱泰源說，將會延續約半年時間，他也掛保證，專案只是短期，會盡快恢復常態。

對於生理食鹽水缺藥問題，民眾黨立委陳昭姿質詢指出，衛福部健保署每年調整藥價，造成藥廠製造的藥品品質堪慮，進而缺藥，又必須用更高價格自國外進口，她不希望這變為惡性循環，藥品費用支出目標制（DET）草案應進行檢討。

民進黨立委林淑芬則痛批，早在5月中藥師就說會出問題，食藥署5月18日新聞稿還說已經協調其他藥廠增加產能，甚至要醫院配合調整使用習慣，請問是叫洗腎的不要洗腎，開刀不要用生理食鹽水嗎？現在一個月過去了，結果還要專案進口，還留著這個食藥署長吳秀梅幹嘛？