這幾年改編網路漫畫和小說的韓劇層出不窮，《偶然遇見的你》是為數不多的原創電視劇，是編劇白素妍和導演姜秀妍繼2019年《朝鮮浪漫喜劇-綠豆傳》之後再次合作。找來金東旭和秦基周主演，劇情不拖沓直接破題；一開場金東旭就在隧道口發現一輛紅色汽車，內裝經過數位化改造，他坐上車後先調整至2037年，想看看退休後的生活，卻意外發現自己早就在幾年前死亡，為了救回自己，他拿著關鍵證物開著時間機器追本溯源回到1987年。

金東旭因《咖啡王子1號店》被大眾熟知，因《與神同行》紅遍全亞洲，在《偶然遇見的你》裡是繼《記憶中的男人》後第二次擔任主播。飾演出生於富裕的家庭，冷靜而直率，擁有頭腦靈活、優越外貌和出色體力的尹海俊，最年輕的週末9點新聞主播。但他從小被母親拋棄，與父親一年只見一次面，雖然由祖父扶養長大，卻經常被精神虐待，帶著家人給予的傷痛長大。時光機帶他回到1987年重逢了家族成員，也成功地消除了誤會，更讓他領悟到了愛情，金東旭說：「希望海俊剩下的時間能夠完整幸福地流逝。」

秦基周在殯儀館哭泣的片段令觀眾鼻酸。（龍華電視提供）

秦基周在《步步驚心：麗》中飾演IU的貼身侍女，在首次擔綱女主角《過來抱抱我》與張基龍大談虐戀。這次在《偶然遇見的你》飾演平凡的職場上班族白允瑛，曾有過作家夢想，無奈向現實屈服。在首集因作家給的壓力而對母親惡言相向，沒想到這卻是母女最後一次見面，後悔不已的她在殯儀館痛哭，不小心穿越後回到媽媽小時候，成為媽媽的閨蜜，參與媽媽年輕時的日子。不少旁白讓觀眾聽了鼻酸，私下與媽媽感情很好的秦基周說：「我因為這段也哭了好幾次，通過允瑛讓我再次感受到媽媽和時間是很珍貴的。」

劇中「不被愛的人」尹海俊和「不快樂的人」白允瑛各自挽回命運，而2人在偵破案件的過程中，逐漸理解、原諒家人，明白每個選擇帶來的前因後果，細膩又溫暖親情劇情，讓觀眾也可以思考自己與家人間的相處情況，及時止損與修復。《偶然遇見的你》將於下周四（13日）起，每週一至週五晚間7點在龍華影劇台MOD354播出。