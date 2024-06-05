縣議員羅貴星詢問鍾東錦看法。（摘自議會直播／李京昇苗栗傳真）

國民黨立法院黨團總召傅崐萁提出的花東交通三法，引起各界關注，苗栗縣議員羅貴星5日在縣政總質詢時，詢問縣長鍾東錦是否贊同，「這是假議題」鍾東錦答詢表示，因為中央不可能有此預算，也認為傅崐萁沒有能力找到企業投資。

傅崐萁提出「環島高速鐵路建設特別條例草案」、「花東快速公路建設特別條例草案」、「國道六號東延花蓮建設特別條例草案」的所謂花東交通三法，預估將花費2兆元，傅崐萁日前也指出要在7月16日會期結束前通過。

羅貴星說，若此三法案通過，全國其他縣市的中央補助預算，包括苗栗縣也都會受到排擠，他詢問鍾東錦看法，以及是不是會支持。

「沒錢要怎麼做？」鍾東錦表示，他認為行政院做不到，因為不可能有預算，雖然傅崐萁說要用BOT促參的方式引資興建，但他也認為計畫道路不長、用路人也不多，不符經濟效益，不太可能力找到企業投資，他認為「這是假議題」。

鍾東錦說，立法院長韓國瑜選舉前拜會苗栗縣政府時，也有向他提及此事，但他向韓國瑜直言，「這樣花蓮會被害死」，因為大家以後可以1日往返花蓮，去玩玩就回家，誰還要在那邊住宿？反而衝擊花蓮觀光經濟。

羅貴星最後也建議鍾東錦，比照傅彙整縣內建設需求，請縣籍立委陳超明、邱鎮軍提出，向中央爭取資源建設苗栗。鍾東錦表示，2位委員都很努力，他一通電話拜託，2人都立刻辦理，一定共同為苗栗打拚。

另外，0403花蓮大地震重創當地觀光及農業，苗栗縣政府日前攜手農會的社區小舖，協助行銷600顆花蓮大西瓜，同時編列500萬元經費，鼓勵並補助縣內寺廟、機關及社團到花蓮旅遊消費。

羅貴星表示，苗栗財政困難又要籌措經費援助花蓮，不僅排擠縣內其他需要幫助的弱勢，也未必能真正幫助到花蓮觀光，他建議縣府先訂定「苗栗縣援助遭遇天災縣市自治條例」，往後若有類似情況，比較符合財政紀律。

對此，縣府主計、財政單位答詢時，則指經費有估算過，並無太大問題。鍾東錦則表示，苗栗縣府、議會與全台各縣市都保持友好關係，假若有其他縣市發生同樣情況，縣府同樣義不容辭，至於是否訂定自治條例，他認為援助花蓮案例並非常態，可再評估看看。