碳費明年開徵，但碳費費率審議會開3次會，尚未拍板具體費率，第4次碳審會則訂在7月初召開，台灣大學風險社會與政策研究中心調查發現，碳費制度不明確，僅1成企業實施內部碳定價，並點出政策法規遲至導致溫水煮青蛙，政府缺乏前瞻性碳定價制度，將逐步流失台灣產業轉型契機。

台灣大學風險社會與政策研究中心今日發布「第3屆企業氣候相關財務揭露調查報告-政府與企業面對淨零轉型遲滯的挑戰」，調查對象為901家台灣年營收1億元以上的傳統高碳排製造業及電子高碳排製造業。

根據「碳定價政策」相關調查數據，80.7％企業不了解政府正在擬定的碳定價價格、18％認為價格是每公噸500元以內、1％認為價格每公噸超過500元；9.4％企業認為碳定價對財務有嚴重影響、56.4％認為有影響、3％普通、19.6％沒有影響、4.3％沒有嚴重影響、7.2％不清楚。

換言之，6成企業認為碳定價對企業財務有影響或嚴重影響，但碳費懸而未決，8成企業不清楚政府正在研擬的碳定價價格。

台大風險中心主任周桂田分析，碳定價在台灣討論已久，最早2006年提出能源稅草案，到2020年討論碳費到現在，但實施期程一再延宕，使得企業資訊不明、維持觀望，僅1成擬定內部碳定價。

他認為，政府因為缺乏具前瞻性的碳定價機制，例如碳定價應配合氣候揭露、綠色金融，將無法超前歐盟碳邊境調整機制（CBAM）規範，逐步流失台灣產業轉型契機。