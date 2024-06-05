人工智慧熱潮讓輝達執行長黃仁勳一躍成為當紅炸子雞，富邦集團董事長蔡明忠今（5日）也透露自己對黃仁勳的觀察，盛讚他是有魅力的企業領導人，魅力堪比賈伯斯、甚至已經超越。

綜合媒體報導，蔡明忠出席「富邦永續大未來論壇」會前受訪時被問到對黃仁勳的印象，他表示，第一次見面是在台積電創辦人張忠謀90歲生日宴會上，之前也在台積電的技術論壇聽過黃仁勳的演講，過去有多次機會與黃仁勳見面。

談到對黃仁勳的觀察，蔡明忠稱讚黃是有魅力的企業領導人，更直接拿蘋果創辦人賈伯斯比較，黃仁勳的魅力堪比賈伯斯，甚至已經超越賈伯斯。

先前蔡明忠出席東海大學畢業典禮時，他也曾稱讚黃仁勳是發展人際關係的最佳典範，「有點人來瘋，沒架子」對未來有遠見，對夥伴、親友甚至陌生人都很親切。

上周廣達董事長林百里作東邀請黃仁勳、張忠謀及多家科技大廠老闆，蔡明忠是少數非科技業的代表，未來是否擴大與輝達的合作，蔡明忠低調表示，台灣大先前就有許多機會與輝達合作。