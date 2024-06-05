韓國實力派女團MAMAMOO成員華莎將於6月16日來台舉辦出道10年以來的首次個人FANCON(粉絲演唱會)，坦言對於一個人要填滿舞台有些負擔感，但「只要站上舞台還是非常幸福的！」並表示：「每次去到台灣受到熱烈的歡迎，每次都能獲得力量，很開心也很激動。」

「HWASA the 1st FANCON TOUR [Twits]」已從從4月20日在首爾揭開序幕，雖然不是演唱會，上月在香港舉行仍演唱超過10首歌，她表示選擇以粉絲見面會的形式開始會感到有些遺憾，因此決定舉辦一次讓粉絲們既能玩得開心又能聽得滿足的演唱會。

華莎強調雖然不是演唱會，「但獨自舉辦公演這件事本身也很有意義，能以這樣的形式舉辦也非常感謝」，會好好調整自己的身體狀況，所以這次FANCON會用帥氣的舞台報答大家為她付出的時間，喊話「我們到時見吧！」

她也透露目前正在製作個人專輯，但因為求好心切一直不滿意，還開玩笑說「如果再不出專輯，感覺Twits（個人粉絲名）就要打我了」，華莎強調「不過還是要我滿意，專輯才會更有意義」，也因此要大家再稍等一下，因為正在盡全力製作中。

「HWASA the 1st FANCON TOUR [Twits] in Taipei」將於6月16日（日）在南港展覽館1館舉辦，票價分為新台幣$2800 ／ $3800 ／ $4800 ／ $5800共4種票價，門票年代售票系統熱賣中，更多詳情請洽主辦單位和協整合行銷官方臉書專頁。