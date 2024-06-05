桃園機場黑松自動販賣機換上「胡子碰碰OHIGE no PON」新裝，療癒指數滿分。（黑松提供／朱世凱台北傳真）

夏季飲品旺季到來，食品大廠紛推新品與Q萌包裝搶客，同時祭抽獎活動，消暑之餘還有機會獲得東京雙人來回機票、可愛周邊等。

黑松茶尋味攜日本人氣插畫角色「胡子碰碰OHIGE no PON」首次跨界合作包裝茶飲，在童趣活潑的筆觸下，讓日常情境套上充滿趣味、溫暖風格的濾鏡，品牌不只將「臺灣春茶」瓶身換上新包裝，連桃園機場的黑松自動販賣機也限時換上「胡子碰碰OHIGE no PON」主題新裝，讓國內外旅客感受「胡子碰碰」的獨特魅力。

黑松茶尋味「臺灣春茶」嚴選100％春天採摘臺灣茶葉，運用溫差萃取工法，高溫萃香、低溫凝韻，以雙茶葉堆疊出前香、中甘、後回韻多層次風味，完美融合青茶清新茶香及綠茶甘甜尾韻，今年更榮獲有食品界米其林之稱的《ITQI 風味絕佳獎章》肯定；即日起至7月16日，於全通路購買590ml「臺灣春茶」或「新日式綠茶」任乙瓶，至黑松活動官網登錄購買發票即可參加抽獎活動，更有機會可以獲得東京雙人來回機票、「胡子碰碰」聯名杯組、聯名提袋、Sony HD 無線降噪耳機等好禮。

「美粒果」今夏主推零加糖鮮果蘇打，並找來劉以豪代言吸引粉絲目光。（可口可樂公司提供／朱世凱台北傳真）

「美粒果」則主推零加糖鮮果蘇打，採用產地嚴選果汁，搭配綿密氣泡口感，每份熱量低於15大卡，共有葡萄、蘋果、蜜桃三款風味，提供消費者低卡、低負擔的新選擇