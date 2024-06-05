玉女掌門人蘇慧倫日前在新加坡星宇表演藝術中心，舉辦「生命之花」演唱會。首度在新加坡舉辦大型售票演唱會，蘇慧倫一身暗夜搖滾女伶，熱情奔放高唱著〈929〉、〈黃色月亮〉、〈傻瓜〉等K歌。她熱情地對台下的歌迷打招呼：「嗨！新加坡我來了！有沒有等了很久的感覺！看看你們，老朋友了！」她透露跟新加坡有著特別的緣分，「我發了第一張專輯也來到這裡認識了你們，我第一個得到女歌手的獎項是新加坡最受歡迎女歌手獎，是觀眾票選的，是你們。」

接著她也邀來剛宣佈「喜事」的嘉賓鼓鼓呂思緯，他帶著4位舞群與蘇慧倫對尬，演唱〈嗯哼〉、〈ok？ok!〉、〈Happy Hours〉等歌，兩人還在台上比賽開撩歌迷大法。蘇慧倫不甘示弱對鼓鼓說：「從台北撩到了高雄，現在又撩到了新加坡，我看你今天到底多會，你現在還能撩嗎？」她暗指鼓鼓才剛甜蜜求婚另一半，手上還戴著婚戒，是否還適合撩人，沒想到鼓鼓立刻笑答：「我隨時保持一個可以撩人的狀態，沒關係，我們有著不同的愛，這是大愛。」

鼓鼓呂思緯攜舞群〈ok？ok!〉對尬蘇慧倫。（相信音樂提供）

接著鼓鼓說現場很多歌迷朋友來自不同的城市、有些人花了很多時間來到這裡，就為了看蘇慧倫一眼，他甜喊：「我跟你們不一樣，我花了4個小時坐飛機到新加坡，我只為了看慧倫姐的歌迷一眼。」歌迷用尖叫熱情回應他，他卻自評只有60分；至於輪到女主角登場，蘇慧倫笑稱自己的風格跟鼓鼓不一樣，隨即嬌羞地說：「冬瓜西瓜哈密瓜，我是你的小傻瓜。」還作勢害羞別過頭，教科書級的撩歌迷大法，吸引台下觀眾高分貝尖叫，輕輕鬆鬆取得勝利，也讓鼓鼓笑喊：「太不公平了！」

蘇慧倫《生命之花》首度在新加坡舉辦大型售票演唱會。（相信音樂提供）

蘇慧倫隨即獻唱 〈城裡的月光〉，她感性對歌迷說，「其實我也很喜歡看你們寫給我的信，看到你們說因為我變得更好、更堅強，看到這些真的很開心很感動，但是我到底說了什麼，讓你們每個都這麼優秀，真的謝謝你們。」話還沒說完，她便聲音哽咽難掩激動，歌迷對她大喊「不要哭」，平復心情的她笑說：「我就想說今天晚上笑也笑了，跳也跳了，還沒哭嘛！我要說的是，希望這些美好都可以放在我們心裡很久很久。」結束演唱會後，蘇慧倫參與演出Netflix獨家懸疑推理影集《誰是被害者》第二季即將6月21日上線。