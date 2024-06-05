客家委員會為感念六堆義勇先民，訂定每年6月4日為「六堆日」，並由六堆12鄉區於各地舉辦升旗儀式及相關系列活動，共同緬懷六堆先民。高市客委會率近500鄉親民眾，聚集在高雄市新客家文化園區文物館前廣場，由高市客委會主委楊瑞霞率全體參與人員，以尊崇、緬懷心意，舉行「六堆日」升旗儀式，向300多年前為這片土地付出辛勞的六堆先民致敬。儀式結束後，接續辦理客家音樂會及民眾DIY藍染手巾，現場也準備應節粽子、仙草茶分享。

高市客委會主委楊瑞霞率鄉親民眾，聚集在高雄市新客家文化園區文物館前廣場，舉行「六堆日」升旗儀式。（圖／高雄市客家事務委員會）

自110年以國家慶典舉辦六堆三百紀念活動開始，客家委員會串連高屏縣市政府與六堆十二鄉區，選定300年前六堆義勇先民豎旗堵禦、組成聯防組織保鄉衛土的日子（康熙60年5月10日／國曆6月4日）作為「六堆日」，彰顯六堆在台灣獨有的文化意義及價值，每年高屏縣市及六堆十二鄉區有志一同於是日同步舉辦升旗儀式，期望透過每年六堆日升旗活動，緬懷先賢外，也凝聚後生傳承及開創客家文化，展望六堆旗（齊）心，再傳三百。

儀式結束後，接續辦理客家音樂會及民眾DIY藍染手巾，現場也準備應節粽子、仙草茶分享。（圖／高雄市客家事務委員會）

升旗紀念活動有三民區長宋貴龍、立委林岱樺助理、議員曾俊傑特助、議員鄭孟洳助理、議員張博洋特助等民代出席。音樂會邀請在地7個客家社團串聯演出客家傳統、創新歌曲與舞蹈，美濃藝術家黃敏芳老師指導200位民眾藍染DIY體驗。「藍染」這項傳統技藝，是早期先民的文化，其迷人奧妙之處在於透過手工綁、抓、浸、染等步驟，染製各式各樣的圖形花樣，因此造就每個藍染都是獨一無二的藝術作品，現場也提供清涼退火的仙草茶、仙草凍及美味客家粽一同歡慶佳節，讓參與的民眾在聆聽客家歌曲、體驗藍染樂趣中，尋找蘊藏其中的客家文化。

六堆旗心 再傳三百。（圖／高雄市客家事務委員會）

楊瑞霞表示，每年的六堆日升旗儀式凝聚客家鄉親緬懷先民精神、互相鼓勵一起為客家文化傳承努力，高雄市政府也致力於客家文化的傳承與營造，近年戮力推動客語復振，鼓勵學校推動客語沉浸、客華雙語教學，在家說客語、發給客語認證獎勵金，每年辦理近百場客家語言、文化、產業等活動等，也投入近億元經費營造客家生活環境軟硬體設施，今年即將完工啟用的美濃文化生態散步策，將提供更多元的走讀客家生活、生態、生產的新據點。而日前動土的高雄市盤花公園，也投入8千多萬元於原三民1號公園，以局部改造、低維管方式增加綠地，種植客家五花九香等植栽，用客家盤花敬天地祭祀等概念，闡釋公園主題意象，同時改善親子休憩綠地景觀，朝向永續淨零推進。這些重要的政策與建設，本著多元文化的關懷與跨越族群的合作，推動公私部門合作，讓六堆精神在地實踐。