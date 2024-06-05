業者無奈看著麵攤設備都遭撞毀，迄今仍無法營運。(讀者提供／曹婷婷台南傳真)

今年4月底，台南仁德區中正路2段一家麵攤遭66歲劉姓男子駕賓士車衝撞，造成郭姓女業者及在店內幫忙的嫂子受傷，由於整家店遭撞毀，迄仍無法營運，全家生計受影響，但麵攤業者要與肇事者調解時，卻發現劉男突然過世，兒女也都已拋棄繼承，面臨求償無門的困境。

這起事故發生在4月23日，肇事的66歲劉姓男子當時沿著仁德中正路由南往北行駛，疑血糖低、身體不適，才會失控衝入麵館，當下也造成店內共2人燒燙傷，飽受皮肉苦的2人目前都還在做後續治療，但整家店的設備幾乎都毀損，到現在還無法正常營運。

麵攤郭姓業者今天出面不滿控訴，「這是擺爛、置之不理嗎？」她回溯，肇事隔天，劉男曾致電要請人來了解店內受損狀況，當時因嫂子住加護病房，她無法抽空，沒想到，之後對方就沒有再主動聯繫。

5月6日，郭女主動去電，劉男當時稱在「看醫生，先等一下」，約隔天再說，後來劉男又臨時稱自己因為掛急診，無法赴約，後來又再改約到5月10日，未料，劉男9日來電稱要等初判表，並聯絡調解委員會。

郭女說，當下就感覺對方是不是在藉故拖延？5月22日調解，她等不到人，劉男並未到場，打電話也沒人接，調解人員提到劉男已於11日「心因性死亡」。郭女不滿說，直到現在，劉男子女也不願意出面，形同擺爛，直到6月1日才來電，「不好意思，我們已經都拋棄繼承了」。

郭女不滿說，嫂子因這起事故，造成全身燙傷，後續還有醫療費用要面對，她本身則是小指骨折，右腳也受傷，麵攤的店面是租的，沒營業也要付租金，家中還有長輩要照顧，經濟壓力沉重，「家屬一句都拋棄了，我們只能自己吞嗎？還有天理嗎？」

社會局指出，今日已請社工主動關懷受害者，待訪視評估後，會依案家需求及意願連結急難救助、急難紓困及法律扶助資源等相關協助。