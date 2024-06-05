MediSix由Dario Campana教授在2016年於新加坡創立，並於2019年於設立美國控股公司。樂迦執行長張裕享醫師赴美於Dario Campana教授實驗室、美國聖安卓兒童醫院、新加坡國立大學進修時，和教授共同發明治療對實體腫瘤具有治療潛力的NKG2D CAR序列。CAR-T療法在研究治療其他疾病方面，如實體瘤、自身免疫性疾病、感染性疾病等有一定的應用前景，作為一種具有革命性的治療方式，CAR-T未來發展將不限於血癌，因而促成樂迦和MediSix的合作。

Medisix的優勢是擁有全球唯一的CD7 CAR-T專利結合PEBL(Protein ExpressionBlocker)技術，以克服細胞自殘失效的挑戰。目前鎖定的適應症包括急性T細胞淋巴性白血病(T-ALL)、CD7表現的惡性淋巴瘤等惡性T細胞腫瘤等。

目前MediSix進度最快的產品為PCART 7，已分別在新加坡及義大利進行臨床治療使用，完成概念驗證試驗(proof of concept trial)。前者已治療12位T細胞急性淋巴球性白血病(T-ALL)病人，後者已治療11位病患，23位病患中有22位在治療後28天血液中測不到癌細胞的存在，並於回輸CAR-T細胞後28天，達到完全緩解，僅有發生輕微的細胞激素釋放症候群及神經毒性，治療效果良好。

MediSix計畫在2026年第一季在歐洲完成PCART 7治療T細胞腫瘤二期臨床試驗，及進行一些治療自體免疫疾病之臨床試驗，預計與樂迦的合作將可加速其產品開發進程的推展。

樂迦執行長暨醫療長張裕享醫師指出，CAR-T從發明至今多年，其生產品質控管與規模仍是產品成功上市的關鍵。去年樂迦成功完成CAR-T細胞生產，且公司未來對於智慧製造的佈局，是吸引MediSix與樂迦合作的主要原因。

樂迦董事長邱俊榮進一步表示，台灣的癌症醫療水準與臨床試驗品質，國際有口皆碑，國內對再生醫療的投資也很有興趣。因此，雙方除了未來在CDMO上的合作以外，樂迦也將協助MediSix 在台進行臨床試驗及籌資，以引入全球頂尖技術，讓台灣成為亞洲的再生醫療重鎮。