為人熟知的卡通角色加菲貓，原本是隻與主人老姜過著無憂無慮幸福生活的家貓。在此次全新的動畫電影《加菲貓：農場大冒險》中，揭露了從未曝光過的加菲貓小時候，預告中的可愛萌樣立刻受到觀眾注目，而全新角色維克，則是帶著不為人知的祕密現身於電影中。

配音加菲貓中文版的陳漢典，故事中的父子親情描述讓他感同身受，提及自己父親其實跟電影裡的維克很像，個性很活潑又帶有一點瘋狂，小時候還曾騎摩托車載著自己去環島，和父親相處模式就像是無話不談的朋友，抖出一段有趣往事，「有次跟父親一起喝酒，聊天時提到自己失戀，難過的大哭、訴苦，反倒被父親安慰。」

陳漢典在揣摩加菲貓配音時，回想起小時候看加菲貓的回憶，以往的加菲貓聲音總是很慵懶，但在此次全新的動畫電影中，加菲貓不再只是家貓，還要跨出舒適圈嘗試新的挑戰。陳漢典為了配出加菲貓的慵懶、厭世的聲音，他提到「配音時不論是眼神表情都需要配合，更多時候都是用全身在演繹，而不是只有聲音在做變化。」

電影中加菲貓搭配主題曲，跳著一段俏皮的舞蹈令人印象深刻，陳漢典也以主題曲為背景，特別設計了一段加菲貓舞，將貓咪動作像是貓用手洗臉、捲曲的貓手融入舞蹈中，影片一發布立刻引起許多寵物網紅紛紛讓自己的寵物加入跳舞行列，模樣十分逗趣。