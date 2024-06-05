出國旅遊跟團很輕鬆，一名30歲的男網友分享，他比較少出國，想著跟團比較方便，就獨自跟團去北海道旅遊，怎料沿途瘋狂被團裡面的長輩關心問候，讓他懷疑獨自跟團去日本真的很怪嗎？引起網友熱議，不少人表示，獨自跟團才爽，完全不用做功課，真的是無腦爽玩。

一名男網友在PTT上分享，最近他跟團日本北海道旅遊，沒想到旅程中，不斷被比較年長的團員關心，有些長輩很好奇，他才30歲怎麼不像年輕人一樣自助，也有人好奇他怎麼會獨自跟團玩，讓他忍不住懷疑獨自跟團去日本，真的很怪嗎？

原PO解釋說，他今年30歲，但出國旅遊的經驗比較少，這次算是他第二次出國，加上目的地是北海道，覺得跟團旅遊比較輕鬆，所以才報名的。

貼文引起網友討論，不少人表示，獨自跟團超爽，不需要耗費心力做功課，只要在預訂前確定行程都是自己要的，之後就是度假放鬆；另有網友說，獨自跟團怪不怪，取決於團員，如果很多一個人參加的散客，反而可以趁機交朋友，但若剛好遇到那種大家族參團出遊，那就會有點尷尬。