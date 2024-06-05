台中知名舞蹈公司55歲詹姓總經理，遭員工A女指控，多次逾越男女分際，詹男明知其胃發炎，仍在聚餐時頻對其灌酒，還將首伸進衣服內摸背部，事後還傳送「突然就很想妳」簡訊，憤而對詹男提告，並請求公司連帶賠償120萬元，詹男審訊否認犯行，稱「基於父愛所為」，法官不予採信，判詹男及公司需賠100萬元。可上訴。

A女控訴，詹男為舞蹈公司總經理，為其直屬主管，卻多次逾越男女分際，對其性騷擾，經向公司負責人也就是詹男妻子反應，詹妻非但未予以制止，還指出詹男是將其視為小孩才如此，導致詹男更加肆無忌憚。

A女指出，2021年底，陪同詹男參加廠商餐敘，明知她胃發炎，竟不斷對其灌酒，並趁機對她又抱又摟，甚至將手伸進衣服內撫摸其背部；2022年初，又出現撫摸她臀部、摟腰、拉手，另外也在凌晨傳簡訊「突然就很想妳，想找妳說說話啦」，還傳送「寶貝，我也想吃豆花」，並發送女性露出乳溝之影片給A女， 前後對其性騷擾6次，致A女精神收到重大痛苦，遂對公司及詹男提出連帶賠償撫慰金120萬元。

詹男審訊時供稱，A女所訴是基於父愛所為，嗣因雙方情感交惡，A女遂刻意扭曲事實，誣指為性騷擾。法官認為，詹男為55歲男子，A女為30多歲之成年女子，兩人僅係任職同公司之主管與員工關係，並無特殊情誼，且詹男已婚，成年男女之間相處應有分際，互相尊重，詹男辯稱出於父愛等語，顯屬無稽。

法官審酌詹男從2021年12月至2022年9月期間，多次藉機對A女性騷擾言行，A女為能繼續在公司任職長期隱忍，精神上所受之痛苦自非輕微，另外舞蹈公司獲知後，為提出任何有關性騷擾之事前具體防範措施或監督機制，判賠撫慰金100萬元，公司應負連帶賠償責任。