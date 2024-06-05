42歲女星曾莞婷剛從世新大學上海學院傳播管理學系碩士班畢業，獲頒畢業生傑出表現獎，今（5日）喜事又添一樁，據周刊報導，她跨足主持界，接下TVBS節目主持棒。尷尬的是，節目擠掉藍心湄《女人我最大》原本的周五黃金時段；傳言藍心湄有意出走，不過她本人已經否認此說法。

曾莞婷首次扛下節目《小姐姐請回答》主持棒，節目製作人由資深製作人陳彥銘（B2）擔綱，節目型態和《小姐不熙娣》相似，都是從女性為出發點，暢談各式辛辣的話題。節目強勢進駐周五晚間9點的黃金時段，但原先播出的是藍心湄21年的長壽節目《女人我最大》。傳出電視台最後的作法，是縮減《女人我最大》，改周一至周四播出。

藍心湄主持的美妝長壽節目《女人我最大》，已播出21年。（圖／中時資料照）

稍早，TVBS回應：「目前待定檔後會統一再對外官宣發布！請再等待我們的消息。」剛TVBS證實，今年下半年，邀請戲劇跨界綜藝娛樂的曾莞婷主持全新節目《小姐姐請回答》，《小姐姐請回答》將探討時下千奇百怪話題，力邀全民擔任節目製作人，暢聊女人大小事，著重戀愛主題、探索更多話題可能性，請大家繼續支持《女人我最大》並期待《小姐姐請回答》帶來的全新火花。

曾莞婷的演藝事業版圖再擴大，電視劇、電影、主持三棲。（圖／中時資料照）

不過同時又有傳聞指出，藍心湄因為節目時段被壓縮，打算出走TVBS，跳槽到鏡電視開新節目。稍早藍心湄回應：「沒有喔」，並大器地祝福曾莞婷開新節目。

曾莞婷出道26年，早期主要演出鄉土劇，《世間情》反派角色「郭佳佳」更成為其代表作。而曾莞婷不故步自封，頻頻挑戰自己，往電影、配音邁進，副業也做得嚇嚇叫，名下有6間房子，身家至少上億。這次進軍主持界，其實對曾莞婷來說不是陌生的領域，她2020年和陳冠霖、白家綺、蔡東威攜手主持金鐘獎典禮第一階段主持人，2021年代班主持《一袋女王》，已累積不少經驗。