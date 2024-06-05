日本驚悚推理片《完美配對謀殺案》集結土屋太鳳、佐久間大介、金子信昭等人氣演員，更邀請了齊藤由貴、杉本哲太等實力派演員加入陣容，發揮逼真且充滿魄力的演技，帶動觀眾驚恐情緒。把齊藤由貴視為偶像的土屋太鳳更笑說：「光是能跟前輩同框演出，我就覺得好幸福。」

女星齊藤由貴以日劇《太妹刑事》，成為80年代紅極一時的玉女偶像。今年迎接出道40周年的她，這次在電影《完美配對謀殺案》中，扮演與土屋太鳳及佐久間大介之間有著不為人知關聯的謎樣女性「節子」。從當年家喻戶曉的正義少女變成如今的百變熟女，她笑說：「也不知道為什麼，導演們這幾年都找我演怪咖，這次也不例外。因為出場時間不長，要如何在短時間內讓觀眾感受到角色的神秘氛圍，是導演給我的最大任務。」

土屋太鳳（左）及杉本哲太合作演出《完美配對謀殺案》。（華映提供）

第一次跟齊藤由貴演對手戲的土屋太鳳表示，她在國中時很喜歡的一部日劇，就是由齊藤由貴主演。對此，齊藤由貴笑說：「太鳳講的應該是我在2009年演出的《小公主莎拉》，我在劇裡扮樋口可南子的妹妹，是個有點搞笑的角色，太鳳在拍攝現場興奮地跟我聊這部劇聊了好久，我們也因此打開話匣子，一下子就拉近了距離。」

而《完美配對謀殺案》以交友軟體為主題，呈現隱藏在相遇背後，令人感到恐懼的故事。被問起人生中最難忘的相遇時，齊藤由貴透露，1985年上映的《雪之斷章─熱情》是她的電影處女作，當時導演相米慎二對她絲毫不留情面，強硬嚴厲的導戲風格，令她至今難忘，「現在的年輕演員應該很難想像會有導演整天拿著木棒跟竹劍導戲，我要是演技不達標就可能挨打，拍攝期間他基本上沒喊過我的名字，總是叫我『人渣』、『垃圾』。我曾經因為彩排太多次，在正式拍攝時腦筋一片空白，最高紀錄是NG了80次。」

雖然壓力大到心悸、胃痛又圓形禿，但齊藤由貴回想起來，還是帶著感謝的心情，她說：「我的演技就是那時候被磨出來的，所以還是很感謝導演。」土屋太鳳和佐久間大介聽完齊藤由貴的描述後，紛紛露出不可置信的表情笑稱，直呼名導相米慎二的導戲風格真的有些太過激烈了。