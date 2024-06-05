由於有數十億歐元資金流入了那些宣揚自己綠色績效(green credentials)的投資和企業，引發了監管單位對於「漂綠」(誇大自己的氣候友善行為)的擔憂。

歐洲證券與市場管理局(ESMA)說，地區的或國家監管機關(NCA)僅報告了數量有限的實際或潛在洗綠事件。「到目前為止，正式的執法決定也非常有限」，部分原因是由於NCA在資源、專業知識和獲取高品質數據上面臨著限制。

ESMA和國家監管機關已經開始加強「漂綠」的處理能力，例如透過加強對員工的培訓。然而ESMA表示，多數國家的監管機構認為，它們的資源仍不足。

歐洲銀行管理局(EBA)和歐洲保險和職業退休金管理局(EIOPA)週二也發布了各自的「漂綠」報告。

EBA說，由於受更多與永續性相關的通訊和產品的推動，歐盟境內被指控漂綠案件的數量，在2023年增加了26%。EBA也指出，對這些案件的外部調查，可以協助銀行和其它金融機構遵守規定。

「外部稽核可以幫助機構降低漂綠的風險，方法是提供驗證，促進綠色原則和標準在金融產品上的良好應用，以及展示透明度的承諾」。

ESMA則指出永續投資鏈(SIVC)中不同程度的漂綠風險。

歐盟最近對資產管理公司、上市公司和綠色債券發行，推出了與氣候相關的強制性揭露，為監管機構提供了額外的標準，來防範漂綠行為。

ESMA說，執行歐盟近幾年導入的永續相關要求，也可以解決漂綠問題。