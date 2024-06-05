宏碁資訊（6811）董事長陳俊聖5日表示，宏碁資訊是集團在軟體上的旗艦公司，未來則期待可以成為台灣軟體產業的旗艦公司。未來軟體產業有什麼浪潮，宏碁資訊都會迎接上去並站在浪頭上。

宏碁資訊5日通過2023年財報及盈餘分派案。2023年宏碁資訊營收為75.5億元，年增5.02％，稅後淨利5.01億元，年增14.78％，每股稅後純益為12.1元，優於2022年度的11.35元。股東會並通過每股配發現金股息8.5元。