交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處5日舉辦「2024西拉雅夏日好Chill」宣傳記者會，宣告「消費集點抽iPHONE」、「仙境二寮攝影比賽」以及「夏日好chill遊程」等系列活動於6日開跑。

2024西拉雅夏日好chill系列活動包含「消費集點抽iPHONE」、「仙境二寮攝影比賽」以及「夏日好Chill遊程」。

消費集點抽獎聯合大西拉雅觀光圈以及轄區內之食、宿、遊、購近50家的店家優惠，凡至指定之合作店家消費滿新臺幣200元就可以集1點，集滿10點即享有抽iPHONE 15的機會，參加7月27、28日夏日山車祭活動也可以集點，點數越多抽獎機會越多，活動將分別於7月及9月份各抽出1位幸運兒。

仙境二寮攝影比賽自6日起徵件，至8月16日止，第一名可獲獎金3萬元及獎狀，比賽總獎金達8萬7000元。

「夏日好chill遊程」將安排大家一同體驗關子嶺體驗夏日山車祭活動，特別在遊程中邀請到手機攝影達人王小路老師進行攝影講座課程，一起在遊程學習攝影的樂趣，也可拍出令人驚豔的作品。

西拉雅風管處處長徐振能表示，6月正值蓮子、芒果、綠竹筍產季，搭上西拉雅夏日好Chill系列活動，邀請大家來西拉雅品嚐農特產、體驗特色活動，泡泥漿溫泉，不但舒壓也可以玩得盡興。