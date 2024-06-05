因應外國來台設數據中心，經濟部長郭智輝今天在立法院指出，會因應AI用電成長，重新估計用電，預計7月中前提出。如果一次來10家數據中心，台電會優先考慮太陽光電供應。但是媒體詢問，光電目前已有規劃目標，有何不同新做法？他則無明確說明。

立委楊瓊瓔今天在經濟委員會詢問郭，上任後盤點台灣所需電力結果，以及如何因應AI爆炸性跳升？

郭智輝表示，可以定調2030年前不缺電，但是AI用電成長很快，這要重新估計，會根據新的需求重新調整。楊瓊瓔逼問何時可以提出？原來規劃 2025年能源配比532已經跳票，環境部長彭啟明也說2050淨零無法達成，如何重新討論。對此郭承諾，會在這會期結束前，也就是7月中前提出用電重新評估。

面對輝達等要來增設數據中心，郭智輝說， 如果明年設置完，會支持5到6家數據中心。 如果一次來10家，就要考慮怎麼最快支援它們需要的電。台電的規劃是大量增加綠電，會先從光電開始做，並透過儲電、水力抽蓄輔助。

但是媒體私下詢問，現有太陽光電都已經有規劃目標，郭是否有不同做法？他並沒有明確答覆有何新做法，只強調燃煤電廠建置要6年，光電只要2年，是最快辦法。