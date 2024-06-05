苗栗縣山線立委邱鎮軍（左）協助頭份市文英國中新建風雨操場獲教育部補助1075萬元整興建。（翻攝自邱鎮軍臉書／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府近幾年全力爭取中央經費翻修縣內各公立國中小學運動場跑道，近日在苗栗縣山線立委邱鎮軍的努力下，教育部體育署同意撥款1,075萬元，要增建頭份市文英國中風雨操場，教育部函文中並要求文英國中必須在今年7月31日前完成委託技術服務發包，否則全案將會面臨註銷，校方正加緊腳步依法完成相關程序。

苗栗縣共有148所國中小學，多數國中小學的運動場及跑道，啟用時間都已超過20年，由於現有的學校運動場跑道多數是鋪設PU跑道，在長年日曬雨淋下，老化龜裂問題屢見不鮮，因此，縣府教育處啟動各校提報翻修計畫，送交教育部體育署，分年核撥經費整修，苗栗縣立委邱鎮軍及陳超明持續盯緊體育署審核進度，全力協助縣內國中小學操場都能全面翻修整新，除了提供學校師生安全運動環境，並讓社區民眾入校運動時，享用更為舒適的設施。

目前中央提供各校整修運動場跑道計畫已邁入第3梯次，苗栗縣有超過30所學校已完成運動場及跑道翻修，包括了造橋鄉僑樂國小、大西國中等校是列名第1梯次的學校，最新完工的則是竹南鎮竹南國小，除了運動場及跑道全面翻新外，周邊的籃球場也同步翻修重鋪球場鋪面。因此，部分學校除了翻新整修運動場及跑道外，並爭取修建風雨操場、球場。

苗栗縣山線立委邱鎮從今年2月1日宣誓就任後，積極關切國中小學校運動場跑道、風雨球場等設施翻新工程審撥進度，近日更獲得體育署來函通知，頭份市文英國中申請增建風雨操場補助經費1075萬元，業已審核通過，體育署函文並要求文英國中務必在期限內完成發包等事宜。