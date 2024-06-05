苗栗縣警察局啟用至今已逾50年歷史，縣府爭取重建，地方關切進展，縣議員羅貴星5日在縣政總質詢時，質疑警局重建案多年遲未動工，中央已核定經費，卻不見地方有動作。縣府祕書長陳斌山則強調，縣府每2周開1次會列管追蹤，相關程序縣府未曾拖延，只是中央一直沒有核定確定補助金額，若核准後才可展開設計發包。

苗栗縣警察局1969年落成啟用，至今已逾50年歷史，是僅次於被列為市定古蹟的新竹市警局外，全國各縣市第2老舊的警政辦公廳舍，因空間不敷使用、建築設施老舊，地方爭取重建，前行政院長蘇貞昌2021年到苗栗視察地方建設時允諾，中央會全力協助。

羅貴星表示，地方都在關心縣警局異地重建，但遲遲未有下文，他曾拜會過前行政院副院長鄭文燦、前內政部長林右昌等人，中央單位已確定有核發經費，卻不見地方有任何進展。

羅貴星說，警局已判定為危樓，現在的警察局環境惡劣，設施老舊、空間不足，員警辦公猶如擠沙丁魚，地方基層抱怨連連。重建案在2021年力積電銅鑼廠動土時，由前縣長徐耀昌向蔡英文前總統提出陳情書爭取，全案很快獲核定11億元經費，如今力積電都已完工，卻不見警局重建進展。

他表示，縣府變更計畫，經費逐年增加到17、23億元，他質疑縣府效率欠佳，讓重建案一拖再拖，建議若有補助上的差額，縣府可以先把主建築建置完成，再循序爭取補助，改善內裝設施，否則都沒有任何進展。

縣警察局長陳世煌答詢說，目前進度是4月3日時，內政部有函請行政院核定，5月也把預算編列情況函報內政部，內政部核定後才能提報工程會審查，總經費核算23億多元，行政院則願意補助近17億元，都有定期追蹤進度。

縣府祕書長陳斌山表示，縣警局重建案從最早11億元，逐年變為14、17到現在23億元，相關事宜都有提報中央，案件現在在警政署審查，警政署審核後匯報給內政部，內政部核定後才會報給工程會。

陳斌山指出，重建案的工程規劃、設計等標案都已標出，也找好建築師，程序或計畫中央有要求更正，縣府都是第一時間改正，重建案需要經過警政署、內政部與工程會等流程後，縣府才能上網公告發包，他也每兩周開1次會專案列管追蹤，從未拖延期程。

羅貴星也提到，總經費23億元目前是超過中央願意補助的17億元，希望內部可以微調。陳斌山回應，不管是17億元還是23億元，縣府早已擬定對策，若超出預算部分，會審慎調整，但中央一直尚未核定確切補助金額，地方才會沒辦法發包。

縣長鍾東錦說，林右昌當時允諾補助，在審核通過時，也有第一時間向他告知，現在則是卡在中央找不到錢，因為前瞻預算已經沒了，中央要補足核定的經費才能給地方。