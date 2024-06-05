運姓、呂姓男子於疫情期間頻繁出境，原來他們涉嫌遠赴東歐阿爾巴尼亞籌組電信詐騙機房，以常見「假檢警」手法詐騙大陸人。一審運男、呂男被依組織、詐欺等罪判刑9年及4年6月，上訴後高雄高分院今宣判，其中因為運男繳回500萬元不法所得，從輕改判，呂則加重判7年2月。

檢警查出，運姓、呂姓男子等人在2021年疫情期間，前往東歐阿爾巴尼亞籌組電信詐騙機房，並陸續招募多位成員出國進行詐騙，台灣這邊，則由潘男、陳男等人在桃園市租屋設立國內據點，負責收取詐欺所得贓款並發放薪資給集團成員。

他們以常見「假檢警」為犯罪手法，先假冒信用卡客服人員謊稱帳戶涉及洗錢等話術，登入假網站填寫銀行帳戶及網銀密碼等，將錢轉到人頭帳戶，再將錢洗回台灣，他詐騙對象鎖定大陸民眾，詐騙得手65人次，詐欺金額粗估約2億元。

同年12月間，高雄地檢署接獲情資，鎖定運男、呂男籌組的詐騙集團，於年底指揮搜索全台7處地點，成功拘提運男等人到案，涉案主嫌、幹部、話務手等人均被檢方依組織犯罪條例、詐欺等罪嫌起訴。

高雄地院審理時，法官依據涉案等人證詞，認定運男等人確實在阿爾巴尼亞從事詐騙，依據遭詐的65名被害人資料，運男量刑最重，依指揮犯罪組織罪、加重詐欺等罪合併處9年，呂男則判4年6月。

全案上訴高雄高分院，5日宣判，因運男在上訴時繳回500萬元犯罪所得，獲從輕改判8年4月，呂男因犯罪情節僅次於運男，且之前就曾參與過國外詐騙機房，擔任話務手，卻不知悔改，一審判4年6月過輕，二審從重改判7年2月，仍可上訴。