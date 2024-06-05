少子化衝擊我國高教版圖，部分私立大專校院已無法招滿學生。教育部長鄭英耀於5日舉行上任後首次媒體聯訪，對於公私校合併議題，他表明支持，且在還沒有修法的情況下，已有台灣科技大學與華夏科大併校的模式，教育部會積極鼓勵，讓私立大專校院對人才培育的使命感得以延續。

教育部長鄭英耀（見圖）5日舉行與媒體座談，提出教育施政核心理念，將從 「本土」、「團隊創新」、「國際」著手，致力打造一個學生少擔心、教師少壓力、 家長少擔憂的教育環境，在既有基礎中，持續穩定地革新教育、培育人才創新，與全世界接軌，讓學子們勇於追逐夢想。（陳俊吉攝） (2)

鄭英耀在出任教育部長之前，擔任中山大學校長，任內曾討論中山大學與高雄醫學大學、中山大學與高雄大學合併案，不過高醫一案因法理面尚未完備，而未能推行，高雄大學一案則是沒有通過校務會議投票。

論及公私立大專校院整併議題，鄭英耀表示，「公、私立大專校院合併基本上我是支持的」，雖然法令尚未落實，但教育部會繼續朝法理層面努力。即便目前尚未修法，但已有華夏科大退場後捐予台科大的典範。

鄭英耀提到，目前現行多是私私、公公併，但既然我國要面對未來更嚴峻的挑戰，無論來自私校或公校，只要其對校務治理有使命感，對於大學合併，教育部都樂見。

至於未來如何推行，鄭英耀說，目前高教司、技職司已在盤點，教育部會積極鼓勵，讓無論是私立大學或科大，只要是對人才有使命感，都可以讓其理念延續。

至於我國半導體等科技產業蓬勃發展，已影響到到高教人才政策的培育，近年來學術領域常被詬病「重理工、輕人文」。

「生物多樣性是非常美的」，鄭英耀提到，沒有人是完全相同的，社會應該尊重差異，他承諾，任內對人文領域不會漏接，例如政治大學這樣有品牌的人文社會典範大學，應該繼續被鼓勵，不會去弱化。

鄭英耀也說，數位內容的創新不是由科技決定，而是人文，要說故事寫文本，需要人文社會專業，科技雖帶來許多發展，但延伸諸多負面影響，因此需要人文社會學科對社會有更多關懷，幫助人們正確看待科技帶來的各項衝擊。

教育部政務次長葉丙成指出，台灣社會很容易被就業思維影響，以台大為例，每年舉辦就業博覽會時，部分學生會因沒有被廠商青睞而感到焦慮，如何幫助學生發揮人文專長，知道畢業後在業界有哪些就業機會或職涯選項，這是未來可以努力的方向。