宜蘭縣頭城地區約有1萬名的漁民，漁民出海作業需要冰塊保存捕獲的漁獲，但頭城現有的製冰廠產能有限，為此頭城區漁會爭取在烏石漁港興建製冰廠，漁會、漁業署、縣府共同出資1.68億元，今天（5日）製冰廠動土，預計2年後完工。

頭城區漁會表示，冰塊是漁船出海作業的必需品，宜蘭溪北地區現有大溪、梗枋漁港製冰廠建物年限已近40年，不僅設備老舊且製冰效能不佳，年產只有約5000噸冰塊，每年短缺冰塊達9500噸。

短缺的冰塊只能從蘇澳等地購入，增加漁民的成本與加冰時間，為此頭城區漁會向政府爭取在烏石漁港規畫興建製冰廠，最後漁業署、縣府、漁會三方共同出資，以1.68億元打造烏石漁港製冰廠。

頭城區漁會表示，製冰廠完工後可年產1.5萬噸冰塊，還有600噸儲冰量空間，讓溪北地區每日及漁汛期間的漁業用冰不虞匱乏，解決轄區漁民的困擾，漁會也會做好服務管理工作，讓漁民享受更好的服務品質。