議長康裕成強調，這次審案過程大致順利，且遵守程序正義、議事規則，但仍有議案尚未審畢，因此決定自6月6日至14日召開第5次臨時會，為期9天。（柯宗緯攝）

高市議會第4屆第3次定期大會今（5）日中午閉幕，議長康裕成強調，這次審案過程大致順利，且遵守程序正義、議事規則，但仍有議案尚未審畢，因此自6月6日至14日召開第5次臨時會，為期9天。此外，康裕成也當面向高雄市長陳其邁發出戰帖，呼籲屆時府會龍舟爭霸賽，陳其邁不要不講武德，又找槍手代打。

議會第3次定期大會結束，第5次臨時會將於明天舉行，審查尚未完成的議案，包括高雄市住宅及都市更新中心設置自治條例及高雄市寵物生命紀念自治條例等市府法規提案。

康裕成表示，感謝市府團隊及全體議員在第3次定期大會認真審查法案及市政總質詢的努力，並請大家在臨時會繼續加油，她感謝全體議員，共同維護程序正義，並依議事規則推動議事，全體議員要給自己一個掌聲，讓高雄市議會成為最具有程序正義的場域和殿堂，

康裕成也有感而發，對於天下雜誌「高雄魅力經濟學」相關報導，她提到，這篇報導讓大家看到高雄鐵鏽城市的翻身及演變，由過去老舊窮汙染轉身為魅力城市。高雄這20年的改變是議會和市府共同努力的成果，希望陳市長繼續努力，為高雄創造更美好的未來。

有趣的是，高雄愛河愛河端午龍舟賽即將展開，康裕成笑說，議會今年仍然報名參賽，正把握時間加緊訓練，還當面「告誡」陳其邁今年市府對絕不能再找「槍手」來充數，這樣是沒有「武德」的行為，議會只有200多名員工，市府卻有幾萬人。此話一出，惹來議事廳傳來此起彼落笑聲。