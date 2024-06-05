國民黨立院黨團總召傅崐萁日前喊話花東交通建設三法（下簡稱花東三法）在本會期結束前一定要通過，但黨內雜音不斷。對此，國民黨立委、文傳會主委李彥秀表示，主席朱立倫私下說花東三法已經被黑了，很難去推，立法院長韓國瑜則希望所有的法案都能經過委員會討論，有共識後再處理，黨團大會討論後，傅崐萁也點頭，「黨團要過的法案，都會尊重大家意見，優先順序可再做調整」。

對於傅崐萁日前喊話要在７月16日休會前，通過花東三法「花東快速公路建設特別條例」、「環島高速鐵路建設特別條例」、「國道六號東延花蓮建設特別條例」，除遭綠營猛批是錢坑外，藍營也傳出有雜音，國民黨智庫建議，財務、工程、技術及環境之可行性需要再評估。

對此，李彥秀今（5）日在廣播節目《POP撞新聞》表示，這兩天黨團開會討論，大家都有提出不同意見，最後傅崐萁的結論是，「黨團要過的法案，都會尊重大家意見，優先順序可再做調整」；李說國會改革案三讀後，年輕立委知道議事程序，都很關注每個委員會要提的案子，因為法案提不好可能整個政黨都會受到攻擊。

李彥秀提到，昨日中午傅崐萁邀請大家的午餐會就有提到這個問題，現在大家有共識，認為每個法案都要先有共識，花東三法無論智庫或部分立委，皆提出要先做財務評估、可行性評估、環評等三大前提，傅也說沒關係，先排交通委員會、公聽會，請專家學者來背書，看是三條都不可行、有條件的可行，或是比較有共識的花東快可以先做；李認為，不管是要用BOT、設立基金來做，其實交通部、行政院和傅的說法，背後都應該要有更多理論基礎、詳細討論。

李彥秀更爆料，「朱立倫私下說花東三法已經被黑了，很難去推」，韓國瑜也希望所有的法案都能經過委員會討論，有充分共識再處理；而是否716一定得過，黨團也有提出來不要硬急著推，但像是比較可行的花東快，能讓花東居民多一條平安回家的路，這就可以靜下心來討論。