藝人唐治平73歲母親，3日被發現陳屍淡水某社區頂樓，警方到場勘驗後研判無外力介入。唐治平第一時間未到場，按規定需取得家屬意見後，才能發出證明，以便遺體後續處置，不過唐治平目前仍不願指認，因此唐母恐將成「有名無主屍」。唐治平在檢警要求下，今（5日）下午1時50分現身士檢，接受檢察官詢問以便處理母親後事。

唐母3日被發現陳屍社區頂樓，淡水警方通知時，唐的表妹有到現場，也確定死者就是唐母，但輾轉聯繫唐治平時，他卻認為死者穿的衣服，是母親從來沒穿過的顏色，所以當時並未到場。

因表妹不是直系親屬，有關遺體後續處理，需由直系表達無意見、是否需要解剖後，才能開始相驗屍體的證明，進行後事處理。唐經檢警通知後，4日深夜有前往水碓派出所領取暫冰存的文書，5日下午前往士檢，接受檢察官詢問以開立證明。

檢警調閱監視器，發現唐73歲的母親，1日凌晨1時許獨自搭電梯至15樓頂樓陽台，此後未再下樓，社區其他住戶3日下午在頂樓曬衣服時，發現唐母倒臥在旁氣絕多時，於是報警。

淡水警方後來到樓下唐母住家找人，唐治平當時也在場，但意識不清回話含糊，更說死者衣服媽媽從沒穿過，所以無法完成指認，後來警方通知他的表妹前來，才確認死者身分。