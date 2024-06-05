邁入第29年、第23屆的2024宜蘭國際童玩藝術節，7月6日至8月18日在冬山河親水公園舉行，今年童玩節全面升級並融合「5G．AI」概念，打造「童玩的多重宇宙」。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

邁入第29年、第23屆的2024宜蘭國際童玩藝術節，7月6日至8月18日在冬山河親水公園舉行，今年童玩節全面升級並融合「5G．AI」概念，打造「童玩的多重宇宙」。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

邁入第29年、第23屆的2024宜蘭國際童玩藝術節，7月6日至8月18日在冬山河親水公園舉行，今年童玩節全面升級並融合「5G．AI」概念，打造「童玩的多重宇宙」。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

邁入第29年、第23屆的2024宜蘭國際童玩藝術節，7月6日至8月18日在冬山河親水公園舉行，今年童玩節全面升級並融合「5G．AI」概念，打造「童玩的多重宇宙」。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

邁入第29年、第23屆的2024宜蘭國際童玩藝術節，7月6日至8月18日在冬山河親水公園舉行，今年童玩節全面升級並融合「5G．AI」概念，打造「童玩的多重宇宙」，提供遊客多元科技互動的全新體驗。縣府同時推出「宜蘭住宿童玩趣」振興方案，旅客在宜蘭住宿消費滿額可兌換「入園憑證」，以促進縣內觀光發展。

今記者會透過動畫、音樂等聲光效果，象徵穿梭不同宇宙空間，呼應今年「童玩的多重宇宙」意象；縣長林姿妙表示，童玩節除全面升級外，亦推出住宿振興方案，遊客凡在宜蘭住宿單筆消費滿2000元，即可兌換「入園憑證」，已兌換的紙本發票將捐贈公益單位，期望公私部門共同暖心做公益，一起拚出宜蘭好生活。

文化局表示，童玩節在「魔方樂園」導入3D虛擬實境AR、VR及5G運動科技的各式AI互動科技專屬場域，民眾可感受虛實空間的穿越樂趣和運動冒險體驗；此次更與國際知名動漫IP《名偵探柯南》合作，推出「名偵探柯南の不思議冒險」童玩的多重解謎宇宙，透過手機全園區AR互動實境解謎，將吸引全世界柯南迷參與。

遊戲設施以「宇宙登陸車」、「飛碟水上木馬」、「太空中繼站」等打造全新水宇宙，融入沉浸式多感體驗等科技元素；星空塔有「星幻歷險」攀岩場，連接天空步道及科技廊道，及離地12公尺的360度「星際擺盪」高空迴轉盪鞦韆，再加上跨越冬山河178公尺長的「飛越銀河」高空滑降，驚奇冒險指數再升級。

夜間「魔幻光影秀」雷射水舞燈光秀與園區光環境連動，並首創踩踏式互動噴泉，園區可見LED光雕等大型主題裝置藝術及互動光環境，彷彿置身銀河系。

國際級亮點團隊邀請法國、澳洲、韓國、荷蘭等表演團，還有第一次參與童玩節的非洲國家「蒲隆地」，及被聯合國教科文組織列為非物質文化遺產的秘魯剪刀舞，還有斯洛伐克、塞爾維亞、南非、斯里蘭卡、捷克等團隊來台；並加碼集結國內擁有世界冠軍的馬戲、小丑、魔術等表演者，帶來國際級雜耍技藝。

相關活動資訊，可加入宜蘭國際童玩藝術節Line好友，或上2024宜蘭童玩節官網http://www.yicfff.tw/ 查詢。