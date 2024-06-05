大里中興路1店家4日凌晨遭竊，從店家公布的竊賊影像發現，這名竊賊頭髮已鬢白，穿著拖鞋，但還頗似熟練的戴著手套犯案。（翻攝自臉書大里人聊天室）

台中市大里區中興路2段1店家，昨（4日）凌晨遭竊賊侵入，竊走店內萬餘元貨款。店家在臉書上公布監視器錄下的竊賊影像，強調已報警，警方今表示，已鎖定特定對象，全力追緝中，也同時公布竊賊騎著腳踏車輕鬆離去的畫面。

民眾在臉書社團「大里人聊天室」公布自家店裏凌晨遭竊，小偷從外面伸手將鎖打開潛入，偷走了萬元貨款，得手後立刻離開，整個過程不到5分鐘，提醒商家及住戶們，注意財物且留意身邊的可疑人士，也請大家協助指認或提供相關線索。

此文也引發網友迴響，1名家住太平的網友稱，自家3月底半夜3時10分被一樣的手法偷走5萬6000元，小偷也是騎腳踏車、戴帽子跟口罩，現場不留痕跡，手法一樣；也有網友稱：這樣可惡，人家辛苦貸款的錢就被你這老人給偷了，一定要警察抓到才行。

從店家公布的竊賊影像發現，這名竊賊頭髮已鬢白，穿著拖鞋，但還頗似熟練的戴著手套犯案，他在抬起頭時被拍下臉部畫面，不過因為戴著口罩，無法看到整個臉部。

霧峰分局國光派出所所長郭岱陽表示，事件發生在4日凌晨約1時，店家報案指稱收銀台現金遭1名陌生男子徒手竊取，經警方積極訪查附近住戶，已鎖定特定對象，全力追緝中。警方也呼籲店家於前後門窗出入口應裝設警報器、監視錄影等防盜措施，打烊後應將財物收好，做好防竊措施，讓宵小無機可趁。