友達董事長彭（又又）浪表示，國際品牌對減碳要求日益劇增，帶給整體供應鏈嚴峻的考驗。友達擁有深厚的綠色製造經驗，積極從自身開發與整合永續智造解決方案，在減碳、節水節電、創能等永續實績上表現亮眼，更在全球氣候變遷的挑戰之中看到創新機會，佈建一條龍式『數位轉型加值綠色創新』的商業能力強項，具體轉換成提升競爭優勢的策略，持續輸出經驗、分享資源，期帶領全球產業鏈實踐減碳行動。

友達在製程上每年挑戰節電目標2％以上，逐步降低耗電產生的碳排，並分階段提高再生能源的使用比例；同時，友達蘊含多年太陽能事業量能，從太陽能模組硬體跨入電廠投資與興建維運，並於友達廠房自建太陽能電廠，同時兼顧產能與綠能，並將綠色製造觸角延伸，轉換成新綠色商機及擴大循環經濟影響力。

友達打造全球首款通過循環係數UL 3600驗證的顯示器，開發出首款環保概念筆電Aspire Vero，持續導入再生的消費後回收（PCR）塑料、回收玻璃基板，並採回收鋼材作為筆電顯示器背板。此次再度攜手，推出新一代AI PC Aspire Vero 16碳中和筆記型電腦，共同揭示綠能創新產品的重大突破，其採用友達LTPS低耗能面板技術，憑藉超高解析度、超窄邊框、高屏占比、輕薄與節能、低耗能等優勢技術整合，有效降低耗電產生的碳排，再透過自發太陽能與綠電轉供模式，於面板生產階段，全程使用綠電製造，達成綠色產品的低碳足跡表現，並滿足國際客戶對綠色產品標準與期待。