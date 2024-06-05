朝陽科大登上2025 QS世界大學排名，校長鄭道明5日表示，學校致力營造國際化校園，畢業生深具全球就業競爭力，多年蟬聯企業最愛。（朝陽科大提供／陳淑芬台中傳真）

朝陽科大登上2025 QS世界大學排名，校長鄭道明5日表示，朝陽科大打造全台首創一條龍情境式航空教育環境之校園航空城，為國際航空產業人才首選。（朝陽科大提供／陳淑芬台中傳真）

英國高等教育排名機構Quacquarelli Symonds （QS）2025世界大學排名出爐，台灣僅27校上榜，其中，朝陽科技大學辦學績效連續2年成為全台唯一進榜私立科大。校長鄭道明5日表示，朝陽科大在「學術聲望」及「雇主評價」指標獲得肯定，近5年學術論文發表的國際合作論文更提升至47.8％，在「國際研究網絡」指標中表現亮眼。

朝陽科大近年榮登多項國際大學排名，已連續7年登上英國泰晤士高等教育全球最佳大學，並進榜世界大學影響力、全球最佳年輕大學、全球新興經濟體大學、亞洲地區最佳大學、全球商業與經濟領域、全球電腦科學領域及全球工程領域。

鄭道明說， 朝陽科大以世界級大學為辦學願景，與超過640所海外學校簽訂學術合作協議，目前共來自全球5大洲、26個國家逾千名境外生，並禮聘國際級大師加入教學研究團隊，延攬印度、土耳其、美國及日本等16國優秀師資，營造國際化校園。

在少子化浪潮中，朝陽科大逆勢成長。鄭道明說，112學年度日間部四技新生註冊率高達95.58％，推動SDGs、透過重點特色計畫強化校級研究中心，帶動研發與產學績效，斥資7億元成立航空學院，打造全台首創一條龍情境式航空教育環境的校園航空城，成為國際航空產業人才首選。

此外，朝陽科大每年提供學生獎助學金上億元，開設跨境電商、智慧物聯網、金融科技、綠色產品設計等30個跨院系學程，同時提供數位金融、人工智慧設計應用、智慧生活技術及AIoT等15個跨領域微學程，培育Z世代優質跨域菁英。

朝陽科大表示，QS世界大學排名評比指標涵蓋學術聲望、雇主評價、生師比、教師論文引用次數、國際教師、國際學生、國際研究網絡、畢業生就業成果及永續性等9項，為全球同類排名中唯一強調就業能力及永續力。此次排名分析資料包括1700 萬篇研究論文、1.76 億次引用、190萬份學術問卷、66萬份雇主問卷以及來自全球5600個機構數據。