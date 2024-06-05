藝人何如芸高齡86歲父親，今年3月肺癌辭世，不過當天自己由於睡太熟，導致沒見到父親最後一面，讓她至今難以走出喪父之痛，更強調即便吃了鎮靜劑，還是無法好好睡覺。如今隨著端午節將至，她在臉書發文：「一年內所有節慶包括都不能送禮，也不能買給自己」，無奈表示：「我不懂這些習俗，也不懂原因是什麼」。

何如芸表示接到妹妹來電提醒：「今年我們不能自己買粽子，只能別人送」，讓她當下傻眼直呼：「這什麼邏輯」。不過詢問朋友之後，得知竟有一項習俗，就是家中有親人過世未滿一年，所有節慶通通都不能送禮，即便是買給自己也不被允許。對此，何如芸強調自己是基督徒，自然不懂這些習俗及原因，但肯定的是內心有一點點難過。

何如芸悲痛表示：「沒有爸爸原來連買粽子也不能？我都已經沒有爸爸了，沒有爸爸是世界上最傷心的事，粽子算什麼」。對此，友人在電話另一頭安慰她：「妳想吃什麼我都買給妳，妳不可以哭」。不過掛掉電話後，還是止不住悲傷情緒潸然淚下。

對此，網友紛紛留言安撫：「我也是基督徒所以不忌諱這些事情…只是心裡很酸」、「別想太多，順自己的心就好」、「失去至親是最心痛的事，還要遵守一些奇怪習俗」「真的是習俗沒有錯，但傷心過了，還是要繼續往前走」。