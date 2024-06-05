以「Innovation Hub of Asia」為定位的國際指標新創展會InnoVEXInnoVEX 2024，6月4日在南港展覽館2館4樓舉辦，聚焦 AI、智慧移動、半導體應用、綠色科技等四大創新主軸，共吸引超過30國近400家新創參加，參展國別數創歷史新高。高市府經發局帶領市府「亞灣生態系計畫」中優秀新創參加，並舉辦「亞灣創新，攜手共贏」主題活動，展示計畫成果，活動現場更邀請惠嘉電實業、國聯創投以及新加坡顧問公司與5家新創進行一對一交流，期待透過展覽進一步拓展商機，鏈結國內外投資或商業合作機會，延續並擴大計畫效益。

高市府經發副局長高鎮遠致詞時表示，高雄長年關注5G AIoT產業政策發展，很開心參與建構亞灣生態系計畫的創新團隊，能前進可同時與海內外企業、創投、製造供應鏈建立夥伴關係的國際新創展會，展示高雄在地企業與新創攜手共贏的成功經驗。（圖片來源：高雄市經發局提供）

高雄市經發局長廖泰翔表示，「建構亞灣生態系計畫」採用「以大帶小」模式，促成優秀新創與高雄在地企業合作，透過專家評估與獎勵機制，鼓勵在地企業引進新創技術進行數位轉型，並進一步邀請新創團隊進入企業供應鏈，如媒合新創與國際知名系統整合商緯謙科技、精誠合作，對接國際市場，拓展海外商機，並提高在地產業量能，達成多方共贏的局面。很開心參與建構亞灣生態系計畫的創新團隊，能參加本次可同時與海內外企業、創投、製造供應鏈建立夥伴關係的國際新創展會InnoVEX，展示高雄在地企業與新創攜手共贏的成功經驗，也期待新創以此為基點，進一步開拓市場、走向更寬廣的世界舞台。

參展新創團隊雄欣科技，董事長李佳欣提到，新創最需要的輔導資源是通路及場域實證。非常感謝高市府資源的支持，除了讓我們取得走入高雄在地企業的機會，並協助將技術應用於更多場域，拓展更多商機。（圖片來源：高雄市經發局提供）

參展新創團隊雄欣科技與凌群電腦合作，整合AI應用於感知照護及用於提升醫療訓練效率，董事長李佳欣提到，新創最需要的輔導資源是通路及場域實證。非常感謝高市府資源的支持，除了讓我們取得走入高雄在地企業的機會，並協助將技術應用於更多場域，拓展更多商機。

參展廠商「數位無限軟體科技」，是台灣唯一被 NVIDIA 認證的解決方案夥伴(NVIDIA Preferred Solution Advisor)新創團隊。(圖為陳文裕執行長)。（圖片來源：高雄市經發局提供）

而另一家「數位無限軟體科技」，是台灣唯一被 NVIDIA 認證解決方案夥伴(NVIDIA Preferred Solution Advisor)的新創團隊，透過計畫獎勵金，與「中冠資訊」開發的AIoT平台進行技術整合、大幅縮短企業AI開發過程，並降低產業客戶投入成本與營運管理困難，日前更獲得仁寶電腦、台達電子子公司台達資本、工研院子公司創新工業技術移轉(ITIC)，以及新生資本新臺幣1.2億元募資。執行長陳文裕則表示，新創想要將數位解決方案市場向南延伸，南部企業想要進行數位轉型，其實彼此都缺乏一個契機，這時由政府的角色投入適當資源，促成雙方嘗試一下的選擇很重要。因為參與了建構亞灣創新生態系計畫獲得高市府資金的挹注，雖然經費有限，但也因此產生蝴蝶效應，協助數位無限和企業合作並逐漸茁壯成長，更透過計畫在國內外累積合作實績和產業量能。

高市府經發局帶領參與「建構亞灣創新生態系計畫」優秀新創參與國際指標新創大展InnoVEX，並舉辦「亞灣創新，攜手共贏」主題活動，展示計畫成果。（圖片來源：高雄市經發局提供）

高市府經發局表示，活動現場除了新創團隊的經驗分享之外，亦舉辦一對一媒合交流活動，來往人潮絡繹不絕，期待透過本場活動，引領新創與潛在投資者和合作夥伴建立聯繫，促成更多創新合作與商業機會。「建構亞灣創新生態系計畫」由高雄市經發局聯手StarFab 推動，目的為協助在地企業與新創團隊達成合作，已促成凌群電腦、緯謙科技、漢神巨蛋、梅西動物醫院、全家海神、精誠資訊、瑞儀光電等19家企業，及能資國際、司圖科技、雄欣、杰倫智能、數位無限及業安科技等18家新創團隊進行創新合作，達成超過新台幣2億元以上的投資與訂單金額。