彰化縣埤頭鄉綜合式長照服務暨衛生所大樓今天舉行上梁典禮，預計明年竣工。（彰化縣政府提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣政府爭取「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」，於埤頭鄉新建綜合式長照服務暨衛生所大樓，今天舉行上梁典禮，預計明年竣工，屆時將會是彰化縣首座結合衛生保健、兒少婦幼福利、日照中心及住宿式長照機構的綜合大樓。

上梁典禮由彰化縣長王惠美主持，遵循傳統禮儀辦理，備有豐盛的祭品及鮮花，現場氛圍莊嚴隆重，王惠美帶領所有團隊人員以最恭敬的心意，虔誠向天祭拜，祈求工程平安圓滿，如期完工。

王惠美指出，感謝中央與縣議會的支持，衛福部補助約2.8億元，縣府自籌約2.8億元，共挹注約5.6億元，打造彰化縣第一座綜合型住宿式長照衛福大樓。近期將會再有1棟綜合型衛福大樓會在田中鎮新建，彰化縣整合式的衛福大樓已規畫到18棟。

該棟綜合大樓將新建地下1層、地上7層綜合式長照服務暨衛生所大樓，規畫地下1樓為停車場，1、2樓為衛生所、公設民營托嬰中心、育兒親子館，3樓為日間照顧中心、復健中心，4樓至7樓為住宿式長照機構，將提供0至100歲的全方位服務。

衛生福利部長照司長祝健芳表示，中央的經費補助大多都是競爭型計畫，地方要主動提案，彰化縣多是縣府邀集各鄉鎮市公所一起提案，在前瞻計畫裡面，包括衛福長照據點，彰化就提報65案，整個核定經費為16.5億元，在全國22縣市中排名第1。

彰化縣對於長照需求人數的服務涵蓋率已達到89.21％，全國的平均值為80.12％，彰化縣高過全國平均值近10％。